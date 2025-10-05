El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El tren camino de Santander, a punto de pasar bajo el viaducto de Treto, en las marismas de Santoña y Joyel. Sergio García

Transportes licita por 7 millones las obras para mejorar la vía ferroviaria entre Udalla y Treto

Los trabajos tienen por objeto reparar, asentar y dotar de una protección permanente a las zonas que discurren en talud junto a la plataforma de la vía

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:48

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un importe de 7,3 millones de euros (IVA incluido) un contrato, a través de ... Adif, para la estabilización de los taludes próximos a la vía ferroviaria entre la estación de Treto (Bárcena Cicero) y el apeadero de Udalla (Ampuero), concretamente entre los puntos kilométricos 573/510 y 585/200 de la línea Bilbao La Concordia-Santander, en la red de ancho métrico de Cantabria.

