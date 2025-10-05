Transportes licita por 7 millones las obras para mejorar la vía ferroviaria entre Udalla y Treto

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un importe de 7,3 millones de euros (IVA incluido) un contrato, a través de ... Adif, para la estabilización de los taludes próximos a la vía ferroviaria entre la estación de Treto (Bárcena Cicero) y el apeadero de Udalla (Ampuero), concretamente entre los puntos kilométricos 573/510 y 585/200 de la línea Bilbao La Concordia-Santander, en la red de ancho métrico de Cantabria.

El objetivo de esta actuación es reparar, asentar y dotar de una protección permanente a las zonas que discurren en talud, de forma paralela a las vías, y que pueden verse afectadas por lluvias y otros factores climatológicos adversos.

Según señalan desde Transportes, esta actuación redundará en la «mejora de la fiabilidad y calidad de las circulaciones ferroviarias».

Los trabajos comenzarán con la retirada de la malla existente para poder llevar a cabo el desbroce, desarbustado y, si fuera preciso, tala de árboles junto a la vía. Además, se realizará el saneo de material y bloques potencialmente inestables. Finalmente se ejecutarán las labores de protección de toda la zona, mediante la colocación de mallas metálicas de triple torsión.

El Ministerio ha invertido recientemente más de 8 millones de euros en obras de mejora de la fiabilidad y protección de la plataforma de vía en la red de ancho métrico de Cantabria, ejecutadas por Adif. Actualmente, están en marcha actuaciones de refuerzo y estabilidad de taludes en varios tramos de la línea Santander-Cabezón de la Sal, concretamente en la zona de Golbardo y en el trayecto entre Casar de Periedo y San Pedro de Rudagüera.

Desde el Gobierno central apuntan que estas actuaciones, enmarcadas en el plan de renovación y mantenimiento de la red convencional, contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que fomenta infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

En este contexto, desde el Ministerio de Transportes trasladan su «firme compromiso» con la mejora de la movilidad y las infraestructuras en Cantabria.

Últimas actuaciones

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 41,5 millones de euros para las primeras obras de integración ferroviaria en Santander. En relación a esta actuación, hace unas semanas el Gobierno dio luz verde a la firma del convenio para cubrir la vía del ferrocarril en Maliaño por 14 millones de euros, de los que Adif financiará el 50% y se encargará de su ejecución.

En materia de movilidad urbana, en julio se adjudicaron por otros 11,42 millones de euros las obras para mejorar la movilidad de peatones y bicicletas en las travesías de la N-611 y N-623 en Santander.

Y, en cuanto a carreteras, desde el Ministerio de Transportes destacan la puesta en servicio a finales de julio del nudo de Torrelavega, que ha contado con una inversión superior a los 160 millones, o las obras en marcha por cerca de otros 114 millones de euros para la mejora del Desfiladero de La Hermida en la carretera N-621. Una actuación que consiste en ampliar la anchura de la vía para aumentar la seguridad y reducir los atascos sin generar grandes impactos en el paraje, y que estará finalizada para mediados de 2026.