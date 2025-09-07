El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El vallisoletano Jonathan Castaño. Lara Toca

El vallisoletano Jonathan Castaño gana el concurso de recortadores de Ampuero

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:34

Jonathan Castaño se ha coronado como campeón del Concurso de Recortadores de Ampuero después de imponerse en la final a Sergio Valle, Luis Catalán y ... el cántabro Aarón Argos.

