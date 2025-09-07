El vallisoletano Jonathan Castaño gana el concurso de recortadores de Ampuero

Jonathan Castaño se ha coronado como campeón del Concurso de Recortadores de Ampuero después de imponerse en la final a Sergio Valle, Luis Catalán y ... el cántabro Aarón Argos.

El sorteo previo deparó que los tres cántabros acartelados en el festejo compartieran grupo, el segundo. Juan Cruz y los hermanos Aarón y Héctor Argos, debutante este último, compartieron el segundo novillo con Ander Gallastegui, de Durango. Lesionado en su primera suerte al quebrar de rodillas, el de Rasines optó por quebrar primero y recortar en la cuarta y última ronda. Especialistas en el corte puro, los de Colindres repitieron por el pitón izquierdo en sus cuatro intervenciones, mientras que el vizcaíno prefirió el quiebro. El pase a la final fue para Aarón Argos.

Ampliar El cántabro Aarón Argos Lara Toca

La plaza cubrió su aforo en casi el 50 por cierto para una cita que habían abierto el valenciano Josepa, los vitorianos Sergio Valle y Mikel Vallejo y el navarro de Corella Luis Catalán. Fue este último que hizo contener la respiración a los aficionados con un quiebro de rodillas en el que el pitón del burel rozó su pecho. El de Astolfi tuvo movilidad y permitió tres rondas en las que el más variado fue Vallejo, que cortó, quebró de rodillas y saltó en corto y en tablas. Al final avanzaron a la final Luis Catalán como ganador del grupo y Sergio Valle como mejor segundo.

El tercer grupo era el más duro de la primera ronda, con Jonathan Castaño, de Medina del Campo, Roberto Vidal, de Villavicencio de los Caballeros, Peter, de Durango y el cuellarano Cristian Rubio. Ante un novillo incierto y que siempre salió suelto, el corte fue la nota predominante en un cuarteto del que salió triunfador Jonathan Castaño.

La final contó con dos rondas y tuvo como protagonista a Argos, que con dos cortes por el pitón izquierdo desató las ovaciones en el graderío. El novillo tuvo un comportamiento similar al de su hermano lidiado en tercer lugar y apenas permitió el lucimiento de los especialistas, que tras finalizar su actuación conocieron que el jurado había decidido que el ganador del concurso de recortadores de Ampuero 2025 fuera el pucelano Jonathan Castaño, una decisión muy protestada por el público presente en La Nogalera.