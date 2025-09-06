Vistosas carreras en el primer encierro de Ampuero Carrera limpia protagonizada por los toros de Antonio Bañuelos con cuatro reses para toreo a pie y dos para rejones que recorrieron la ida y la vuelta compactados y sin dejar heridos en el asfalto

Borja Cavia Ampuero Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:16 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

Ampuero ha abierto sus encierros de 2025 con una carrera limpia protagonizada por los toros de Antonio Bañuelos. Cuatro reses para toreo a pie y dos para rejones que recorrieron la ida y la vuelta compactados y sin dejar heridos en el asfalto.

Con muchos corredores, tanto locales como visitantes, en la localidad, la tercera bomba estalló para que los bravos partiesen de La Nogalera. Fueron los bueyes de la Finca Martínez Ríos los que tomaron la delantera en la carrera de ida, con los bravos buscando a su derecha en el tramo final de la calle mayor. Tras reagruparse en La Pinta los mansos comandaron de nuevo un recorrido de vuelta en el que a los mozos les costó más meterse entre las astas debido a la falta de huecos. Un encierro vistoso al que asistieron miles de personas.

