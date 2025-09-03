Admitidos 145 aspirantes para cubrir tres plazas de Policía en Los Corrales

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

La convocatoria para cubrir tres plazas de Policía Local en Los Corrales de Buelna ha tenido una respuesta más alta de lo que se esperaba en el Ayuntamiento. En total, más de 150 personas han tramitado su deseo de formar parte de una plantilla escasa en la actualidad. De ellas, 145 ya tienen el visto bueno, y se ha dado un plazo de diez días para que las doce personas excluidas del proceso subsanen los posibles defectos. A partir de ahí, se publicará la lista definitiva y se fijará la fecha de examen, con la intención de agilizar en la medida de lo posible una convocatoria que se ha hecho mucho de rogar. Todo ello coincidiendo con la incorporación de un nuevo agente por el procedimiento de movilidad, con lo que, si no hay más contratiempos, se espera contar a finales de este año con cuatro nuevos policías, algo que no sucedía desde el siglo pasado.

El concejal responsable de Personal, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, Alfredo Casanova, no ha escondido la satisfacción que ha provocado en el equipo de gobierno la alta demanda ante una convocatoria que cumple cinco años. «Cerrar este largo proceso es un propósito que nos marcamos hace dos años, cuando accedimos a la Alcaldía y, en mi caso, a la Concejalía de Personal y Seguridad Ciudadana». «Queríamos –explica– reforzar una exigua plantilla de Policía, con apenas cinco agentes en la calle en un municipio con más de 11.000 habitantes». Algo que empeora cuando «hay varios policías a punto de jubilarse». Así, es «necesario cumplimentar este trámite para reforzar el cuerpo este año, después de que el Gobierno de Cantabria aprobara definitivamente la oposición única, que hará, sin duda, mucho más llevadero para los ayuntamientos convocar estas plazas».

Agilidad

En el Ayuntamiento cruzan los dedos para que ahora todo vaya «lo más ágil posible», sin los contratiempos que están sufriendo otras ofertas públicas de empleo en Los Corrales. «Queremos cerrar el proceso pronto para que los tres agentes puedan realizar el curso de policía fechado para final de año, y posteriormente incorporarse a la plantilla». Casanova incidió en que «es un servicio esencial que necesita renovarse cuanto antes para dispensar este servicio a los vecinos en las mejores condiciones».