153 personas optan a la oposición para cubrir tres plazas de agente de policía en Los Corrales La primera prueba será el 14 de octubre y los elegidos finalmente tendrán que participar en el curso de formación que el Gobierno prepara para el mes de diciembre

Definitivamente serán 153 las personas que concurran a la oposición convocada por el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna para cubrir tres nuevas plazas de agente de la Policía Local. O sea, por cada puesto compiten en total de 51 aspirantes.

Tras las alegaciones presentadas por algunos de los excluidos en la primera lista, serán 124 hombres y 29 mujeres los que intenten lograr uno de los puestos desde el próximo martes 14 de octubre, fecha elegida para el primer examen. Será a las 10.30 horas en el complejo deportivo municipal Luis Andrés Samperio Sañudo, donde deberán comparecer los opositores provistos, al menos, con su Documento Nacional de Identidad y un bolígrafo para contestar las preguntas tipo test que conformarán una prueba que consistirá en contestar, en un periodo de 90 minutos, un cuestionario de 100 preguntas, más cinco de reserva.

«Largamente esperado»

El segundo ejercicio, aún sin fecha, consistirá en redactar uno o varios supuestos prácticos durante un tiempo máximo de dos horas. El tercero serán las pruebas destinadas a apreciar la aptitud física de los aspirantes. Este ejercicio consistirá en lanzamiento de balón medicinal, flexiones en el suelo, salto de longitud, una carrera de 60 metros y otra de un kilómetro y 50 metros nadando. Un cuarto ejercicio consistirá en la resolución de uno o varios test psicotécnicos de aptitud, actitud y de personalidad, con objeto de determinar las capacidades y competencias de los aspirantes para el desempeño de la función policial al tiempo que descartar desviaciones clínicas significativas. Y el quinto ejercicio consistirá en la realización de un reconocimiento médico a los aspirantes, dirigido a comprobar que no se aprecia ninguna de las causas de exclusión a las que se refiere la normativa aplicable.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes y con la puntuación final, se publicará la relación de aspirantes propuestos para el nombramiento y una lista de reserva a efectos de cobertura de renuncias. El último paso será el curso de formación que organiza el Gobierno de Cantabria en diciembre, paso imprescindible para entrar en el Cuerpo.

Como ha explicado el concejal de Personal, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, Alfredo Casanova, se trata de un proceso selectivo «largamente esperado» para la cobertura con carácter definitivo, mediante oposición libre, de tres plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla municipal del personal funcionario. «Forma parte del compromiso firme del equipo de gobierno por reforzar la Policía Local con más recursos humanos después de dotar el Cuerpo de equipo material y una nueva Jefatura».

El Tribunal se constituirá el martes 30 de septiembre y estará presidido por Tomás Gutiérrez Gómez, Jefe Accidental de la Policía Local del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.