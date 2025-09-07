Abuelos, hijos y nietos festejan juntos en Los Corrales de Buelna

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:47 | Actualizado 08:23h. Comenta Compartir

La fiesta de las Guerras Cántabras ha cumplido 25 años y 23 ediciones (el covid-19 tiene la culpa de la disparidad) y lo ha hecho resaltando el valor de su tercera generación; a los nietos de algunos de aquellos 'locos' que un día de septiembre de 2001 se pusieron trajes de romanos de película de serie B y pieles que encontraron por casa para dar forma a lo que hoy es la única Fiesta de Interés Turístico Internacional de Cantabria y una de las recreaciones históricas más respetada en toda España.

Aquellos hombres y mujeres que apostaron por una celebración por la que la mayoría no daba un euro entraron ya con sus hijos en la mayoría de los casos, o estos se incorporaron más tarde, o aquellos fueron padres durante las primeras ediciones. Los hijos crecieron e hicieron abuelos a sus padres. Y en una decena, al menos, de familias, unos y otros se vistieron este año de cántabros y romanos, exhibiendo tres generaciones arraigadas en la recreación de Los Corrales de Buelna.

Son familias como la de los González, muy respetada y querida en Los Corrales de Buelna, empresarios y comerciantes, colaboradores de cuantos actos se organizan, corraliegos hasta la médula y festeros desde el primer día, como el patriarca de todo ello, Ángel González, seguramente uno de los grandes veteranos de la fiesta. Repartidos en tres tribus cántabras tiene a buena parte de su familia: en total, una veintena de guerreros y guerreras. En la foto que acompaña este reportaje, Ángel aparece con su esposa Mandi Hoyos y con Yolanda Setién, Elena González Setién, Mandi González, Cintia Polanco González y María González Hoyos.

También la familia Castañeda puede presumir de unos cuantos cántabros, y también con uno de los primeros festeros, Julio Castañeda, que ha logrado sumar a una decena de familiares a las Guerras, caso de su esposa Mercedes Ortiz, Lucía Castañeda Rodríguez, Adrián Castañeda Rodríguez, Carla Fraile Castañeda, Pablo Fraile Castañeda, Marta Rodríguez Vela y Laura Castañeda Ortiz.

Serlo y parecerlo

Y como en Roma, hay que serlo y parecerlo. Ejemplo vivo de las tres generaciones son el actual presidente y el vicepresidente de la Asociación Guerras Cántabras, Óscar del Val y Fernando Noriega respectivamente. Los dos tienen nietos recién llegados al mundo y ya vestidos de romano (el primero) y de cántabro (el segundo). Óscar del Val está acompañado por su mujer, Clara Ortega, y sus dos hijas, Raquel y Elisa, madre de Marco, el recién llegado. Pero hay buena parte de la familia Del Val en la VII Gemina.

Por su parte Fernando Noriega también están en la fiesta sus dos hijas India y Lorena. Esta última con su pareja Adolfo Goiz y la bebé de ambos, Adriana. Todos en los Orgenomescos.

Jesús Revuelta y Natividad Fernández recuerdan la creación de una de las primeras tribus, los Cántabros Tamáricos, con la Coral de Los Corrales como origen, en la que ellos estaban. Ahora comparten tribu con su hija, María Revuelta, y los suyos, Ángel Abascal y, el más pequeño, Mateo Abascal.

En los Tamáricos hay al menos otras dos familias de tercera generación que en realidad son una, porque parten de dos hermanas que ya estuvieron en los albores de la fiesta, Justi y Mariché Echevarría. La primera tiene a sus dos hijas Mónica y Laura Salido, y esta a su hija Alejandra. Mariché tiene a su hija Celia Bustamante y la recién llegada, Marta Saavedra, además de sus nietos Lucía Martín y Tiago Ariza. En total, unas 20 personas.

En la parte romana hay más familias así. Por ejemplo la de Goyo Saiz, uno de los primeros componentes de la dirección de la asociación. Senador desde el segundo año, con él van sus hijos Jesús y Cristian Saiz, este con el más joven, Tiago y su madre, Paula Viaña, además de la mujer de Goyo Saiz, Cari Palencia.

La familia del actual César de las Guerras Cántabras, Andrés Gutiérrez, también es de tercera generación.

También son senadores en la familia del actual César de las Guerras Cántabras, Andrés Gutiérrez Viaña. Con él están sus padres, Joaquín Gutiérrez y Guadalupe Viaña, su mujer, Tatiana Díaz, y su hijo, Romeo.

Entre los Senadores y la V Alaudae se reparte otra familia, la de Jesús Arce Guijarro, con su mujer Mar Marcos, su hija María del Mar Arce y Marcos, con Marco y Sara Pedrosa.