El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha, en la fila de abajo, las hermanas sor Mari Luz, sor Neluca, sor Margarita, sor Puri, sor Isabela, sor Adelaida y, arriba a la derecha, sor Vicenta, junto al párroco Chema Salazar y más responsables de la iglesia de San Pedro Advíncula, ayer, en Polanco. Alberto Aja

Adiós a las Hijas de la Caridad de Polanco tras 123 años de «amor, educación y fe»

Las religiosas, trasladadas a distintas comunidades, cierran su capítulo en el colegio La Milagrosa con una misa al calor de varias generaciones de alumnos

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Polanco

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

123 años llevaban las Hijas de la Caridad en Polanco, desde que esta comunidad fundó el colegio La Milagrosa a inicios del siglo XX. ... Su marcha a otras comunidades repartidas por Cantabria y Vizcaya puede considerarse un hito histórico en lo religioso, pero su despedida ayer en la iglesia de San Pedro Advíncula trascendió esas fronteras. Para sorpresa de nadie, la iglesia se quedó pequeña y decenas de personas abarrotaron el templo y sus inmediaciones durante el adiós que se celebró en forma de misa, conteniendo lágrimas y derrochando palabras de cariño y gratitud durante toda la ceremonia. Vecinos mayores, de mediana edad, familias jóvenes, chavales, críos... Después de más de un siglo de historia, «educación, acompañamiento, amor y un testimonio de fe» cargado de «alegría y sencillez», no hubo generación de alumnos que quisiera faltar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2

    Santander se abre al mar
  3. 3

    El plante anticipado
  4. 4

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  5. 5 Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados
  6. 6

    La Junta de Personal Docente pide la dimisión de Silva o su cese por Buruaga
  7. 7

    El Mupac, que cumple 30 meses de obras, estará listo en otoño de 2026
  8. 8

    «Quien no regule hoy el turismo, acabará regulándolo. Y quizás lo hará tarde y mal»
  9. 9

    Unquera lleva el caso del antiguo hostal La Torre a la Fiscalía
  10. 10

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Adiós a las Hijas de la Caridad de Polanco tras 123 años de «amor, educación y fe»

Adiós a las Hijas de la Caridad de Polanco tras 123 años de «amor, educación y fe»