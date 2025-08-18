El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los Corrales de Buelna atravesado por la vía del ferrocarril. Cavia

Adjudicado el estudio informativo de la ronda de Los Corrales

El consejero de Fomento firmó ayer el contrato con la empresa que valorará el impacto ambiental, por 177.083 euros y un plazo de ejecución de 14 meses

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:15

La futura ronda de Los Corrales empieza a visualizarse con mayor nitidez treinta años después de que se plantease el proyecto para retirar el tráfico pesado del centro urbano. El consejero de Fomento, Roberto Media, ha firmado este lunes el contrato con la empresa WSP Spain, que se encargará de la redacción del estudio informativo y de impacto ambiental de la circunvalación que unirá la carretera CA-170, entre Los Corrales y Puente Viesgo, con la CA-736 entre Los Corrales y Mata. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 177.083 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Si todo va bien, el siguiente paso consistirá en iniciar de nuevo el proceso burocrático para adjudicar la redacción del proyecto constructivo y la licitación de las obras, cuyo coste estimado asciende a 9,5 millones. El consejero anunció que su intención es «que las máquinas estén trabajando sobre el terreno a finales de esta legislatura o comienzos de la siguiente», por lo que la materialización del archiconocido plan aún se hará esperar.

Media recordó ayer que el objetivo último de la obra es «alejar el tráfico pesado del centro del municipio y mejorar la seguridad vial en la zona». Una actuación fundamental dada la incesante cantidad de vehículos que atraviesan cada día las principales calles de la villa, vía de acceso a empresas radicadas en la Avenida de Quijano o la recta de la Agüera en San Felices. Además de los problemas de embotamiento, el paso de vehículos de gran tonelaje genera un impacto visiblemente negativo sobre la calzada. Esto, sin entrar en cuestiones relacionadas con la contaminación del aire.

Solucionar este problema fue uno de los objetivos que se marcó el Gobierno de Buruaga al comienzo de la legislatura, de ahí que ayer el consejero incidiese en que se van dando «los pasos hacia delante, después de treinta años de reivindicaciones y promesas incumplidas», apuntó refiriéndose a anteriores ejecutivos. Si hablamos de nuevo de plazos, desde Fomento calculan que «en la segunda mitad del próximo año» su departamento cuente ya con el estudio informativo que permitirá iniciar la licitación de los trabajos.

Este nuevo tramo, que contará con una longitud aproximada de dos kilómetros, partirá desde la recta de La Agüera, en San Felices de Buelna, cruzará el río Besaya y conectará con la glorieta que enlaza con el nuevo vial entre Los Corrales y Puente Viesgo, en el entorno del Polígono de Barros.

El proyecto incluye las alternativas posibles para el futuro trayecto de la circunvalación y también para la construcción de un puente que salvará el río Besaya en San Felices de Buelna. La alternativa despejará el centro de Los Corrales y mejorará la calidad de vida de sus habitantes, que llevan años quejándose por el trasiego de vehículos.

