Antonio Resines, Merino Mayor de los Nueve Valles 2025

No todos los días uno entra en la historia de Cantabria, pero ayer Antonio Resines lo hizo. Fue en la Casa de Juntas de Puente ... San Miguel, en Reocín, donde el actor cántabro recibió el título de Merino Mayor de los Nueve Valles, un reconocimiento que desde 2016 distingue a quienes promueven y defienden las raíces culturales de esta tierra.

El acto, celebrado en la mañana del domingo, reunió a vecinos, autoridades y representantes institucionales. Entre ellos, la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, y el Escribano de los Nueve Valles, Saturnino Hoyos.

Durante su intervención, Diestro agradeció a Resines que aceptase el título y le animó a convertirse en embajador del Día de las Instituciones. «Queremos que hables de esto, que lo cuentes, que expliques lo que se vive aquí cada 28 de julio», le dijo, justo antes de imponerle la insignia que lo acredita como Merino Mayor. También destacó la implicación del municipio para acercar esta celebración al conjunto de la ciudadanía, año tras año.

LAS FRASESAntonio ResinesActor

El homenajeado, por su parte, no ocultó su sorpresa ante lo vivido. «Sinceramente, estoy muy agradecido. No conocía esta zona, ni la Casa de Juntas ni La Robleda. Me estoy dando cuenta de todo lo que desconozco de mi propia tierra», confesó, entre sonrisas. Y añadió: «Siempre que hablo de Cantabria fuera, la gente se queda alucinada. Solo por eso, ya vale la pena».

La ceremonia incluyó la proyección de un vídeo con imágenes de su trayectoria, así como la entrega simbólica de una de las llaves del histórico arcón que custodiaba las actas fundacionales de 1778. También recibió una réplica de la Casa de Juntas y un grabado al aguafuerte realizado por el artista local José Antonio Gómez, Medalla de Oro del municipio.

Como cierre, la presidenta del Parlamento entregó al alcalde la bandera que ondeará este lunes en La Robleda durante el acto central del Día de las Instituciones, en el que Resines participará ya como Merino Mayor.

Desde ayer, su nombre queda unido al de quienes mantienen vivo el vínculo entre la memoria histórica y la identidad de Cantabria. Un legado que sigue creciendo con cada edición.