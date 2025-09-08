Asturias y Cantabria se hermanaron en Molledo Dos localidades con el mismo nombre a ambos lados de la frontera celebraron este fin de semana el encuentro anual de su hermanamiento

Nacho Cavia Molledo Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:35

Las localidades de Molleo (Siero, Asturias) y Molledo (Cantabria) han reforzado este fin de semana los fuertes lazos que las unen desde hace casi dos décadas en un nuevo encuentro celebrado esta vez en Santa Olalla, coincidiendo con las fiestas del Sermón de la Vieja. En la plaza del pueblo de los joyetos se dieron cita alrededor de un centenar de vecinos de ambos lados de la frontera, 40 de ellos llegados desde Asturias con Agustina Castro al frente, «pedánea extraoficial», como ella misma dice, del pueblo del Principado. Como representante de los cántabros estuvo el alcalde de Molledo, Joaquín Villegas, y el ex alcalde Dámaso Tezanos, una de las personas que firmó en su día el hermanamiento entre los dos pueblos.

Diecinueve años han pasado ya desde que en 2006 Agustina Castro, como presidenta de la asociación Los Hórreos de Molleo, impulsara junto a Tezanos el hermanamiento de ambas localidades homónimas, una unión que en aquel momento rubricó el que era regidor sierense, el fallecido Juan José Corrales. Desde aquella primera cita, cada año, siempre que es posible, «nos reunimos para seguir afianzando los lazos que nos unen, tanto a nivel cultural como de amistad, puesto que con el paso del tiempo se han creado muy bonitos vínculos», señaló Agustina Castro.

La llegada de los invitados se recibió al son de pito y tambor, algo que tuvo rápida respuesta con gaita y tambor, un 'duelo' muy aplaudido, aperitivo perfecto a lo que fue una comida popular entre las dos nutridas delegaciones.

Feliz estaba el alcalde cántabro, anfitrión de los asturianos y partícipe de una fiesta tradicional como el Sermón de la Vieja, compartiendo mesa y mantel todos los presentes. El alcalde recordó las buenas relaciones que mantiene con el alcalde de Siero, Ángel García, con el que se encontró el año pasado en territorio asturiano. Un encuentro, señaló siempre «cordial y fructífero por todo lo que supone abrir fronteras y los brazos a nuevos amigos». Destacó la belleza del pueblo asturiano, parte del cuarto mayor concejo del Principado, Siero.

Los alcaldes, viejos conocidos

Lo curioso es que los dos alcaldes ya se conocían, lo que facilitó las presentaciones entre equipos de gobierno tras el cambio en la Alcaldía de Molledo. «Algo que refuerza nuestra idea de afianzar una mayor confraternización y empezar a organizar un próximo encuentro que no se quede solo en una cita anual».