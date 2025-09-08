Ayuntamiento y comercio de Los Corrales rubrican su compromiso de colaboración

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna y la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna han firmado el convenio de colaboración institucional para las tres grandes campañas de promoción que se realizan durante el año en la localidad. El alcalde, Julio Arranz Ochoa, el concejal de Comercio e Industria, Germán Arce, y el presidente de los comerciantes, Salvador Victorino Fernández, han suscrito un acuerdo cifrado en unos 14.000 euros que permitirá reeditar en Navidad el Concurso de Escaparates, en agosto la Fiesta del Comercio, aprovechando la fiesta de las Guerras Cántabras, y entre noviembre y enero la campaña más fuerte del año, Compra y Gana, con 8.000 euros repartidos en 24 premios de 500, 300 y 200 euros.

«En un convenio que rubrica nuestro compromiso con el comercio como un sector esencial en el mantenimiento del bienestar social de Los Corrales de Buelna y fuente de riqueza», dijo el alcalde, al afirmar que «es un beneficio para todos». El concejal del área explicó que es un acuerdo que llega a los más de un centenar de establecimientos que forman parte de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna, «garantizando la promoción de un sector »que destaca por su atención cercana, los buenos precios y la calidad del producto en todos los ámbitos«.

«Lo veníamos persiguiendo desde hace años»

Para el presidente de los comerciantes, que estuvo acompañado por el secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria, Gonzalo Cayón, supone «ratificar la buena colaboración que existe entre la entidad municipal y el comercio en general, la consecución de algo que veníamos persiguiendo desde hace años y que se ha consumado y consolidado en esta legislatura». También señaló que «no hemos sido exigentes, porque sabemos perfectamente cuál es la situación general, pero está bien que el apoyo institucional se refleje en un acuerdo así, y esperamos que siga durante muchos años».