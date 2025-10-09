El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Arreglo del peligroso camino entre el barrio de San Andrés y el refugio del monte Brazo. CAVIA

El Ayuntamiento de Los Corrales mejora el peligroso acceso al monte Brazo

Se trata de un tramo donde se han producido muchos accidentes y se está ensanchando el camino y rebajando la pendiente

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:15

Comenta

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha comenzado las obras de afianzamiento de la carretera que sube desde San Andrés al refugio del monte Brazo, una actuación que tiene como objetivo garantizar la seguridad de los vehículos que transitan por un tramo muy peligroso conocido como curva de 'La Sebastiana', una zona con una fuerte pendiente que ha venido provocando en los últimos tiempos varios accidentes. Por ese motivo la carretera estará cortada hasta la semana que viene, para terminar con la extensión del hormigón y que se consolide el nuevo pavimento.

El alcalde, Julio Arranz Ochoa, ha explicado que lo que se ha hecho hasta el momento es ensanchar en más de dos metros ese tramo, incluyendo el encauzamiento de aguas, algo que además ha permitido reducir el porcentaje de pendiente. Ahora se está extendiendo ya el hormigón en un tramo de unos 100 metros, una capa de unos 15 centímetros para que soporte el paso de vehículos pesados. En total, se utilizarán cerca de 25 metros cúbicos de hormigón con un terminado rugoso para que los neumáticos tengan mejor agarre.

Más tramos a cargo del Gobierno

A continuación será la Consejería de Desarrollo Rural la que mejore otro tramo en esa misma carretera y uno más en la subida a la Jerrizuela, en ambos casos con un nuevo sistema de riego. «Teníamos que afrontar nosotros primero el afianzamiento de este tramo para poder trabajar después carretera arriba», dijo el alcalde.

