Área recientemente rehabilitada en la senda ciclable. DM

El carril bici de Suances estrena nueva zona de descanso

El Ayuntamiento ha rehabilitado para ello una zona degradada

Sara Torre

Sara Torre

Suances

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:24

Con el espacio de recuperar espacios degradas en el municipio, el Ayuntamiento de Suances ha acondicionado una zona verde en el entorno del carril bici en la zona de Los Cantos. Estos trabajos, que han sido ejecutados por el personal municipal contratado a través de Corporaciones Locales junto a la Brigada de Obras municipal, han consistido en el desbroce y limpieza de la finca, la construcción de una escalera con barandilla de acceso, la plantación de arbolado y la instalación de mobiliario urbano dotado de bancos, mesas y papeleras. Todo ello acorde con el entorno.

Según ha informado el alcalde de Suances y responsable del Servicio de Obras municipal, Andrés Ruiz Moya, esta recuperación de Los Cantos sirve como complemento a la de otra zona próxima acometida hace unos tres años en los mismos aledaños de la senda ciclable y que sirve de área de descanso a ciclistas y peatones que recorren día a día y durante todo el año el carril bici que discurre por Suances.

Asimismo, dentro de estos objetivos de mejoras de zonas verdes en el municipio, el primer edil ha informado del estado de tramitación en el que se encuentra el Ayuntamiento con la CROTU y con Demarcación de Costas, a través de los Fondos del Plan de Acción Costera, para dotar en la zona de la vuelta del Hornío, en el entorno del carril bici, de un observatorio de aves que se sumaría al ya existente en el entorno de las marismas de la depuradora.

