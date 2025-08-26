El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Uno de los trabajadores contratados a través del programa de Corporaciones Locales. DM

Cartes contrata a 33 desempleados para obras y servicios a través de Corporaciones Locales

El programa, que se realiza a través del Servicio Cántabro de Empleo, cuenta con una subvención de 396.000 euros

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 13:20

El Ayuntamiento de Cartes ha contratado a 33 desempleados para la realización de obras y servicios de interés general mediante el programa de Corporaciones Locales del Servicio Cántabro de Empleo con cargo una una subvención de 396.000 euros. El contrato tiene una duración de seis meses con el objetivo de lograr la inserción laboral de los participantes.

La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto, ha explicado que se realizan cuatro proyectos para contratar a 33 peones, que llevan a cabo labores de mantenimiento y promoción de zonas verdes, patrimonio, instalaciones deportivas, vías públicas y refuerzo de servicios municipales. Al igual que en ocasiones anteriores, la selección de los trabajadores se llevará a cabo por parte del Servicio Cántabro de Empleo, siguiendo los criterios de colectivos prioritarios que recoge la orden que subvenciona este programa.

Cueto ha destacado la «importancia de estos proyectos para el desarrollo del municipio» y ha agradecido al Gobierno de Cantabria «que año tras año subvencione este tipo de proyectos, ya que estas contrataciones generan un impacto relevante en la economía local y en la calidad de vida de los habitantes de Cartes».

