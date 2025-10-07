El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa, Lorena Cueto, y el profesor, Anselmo Herrero, en la presentación de la escuela. DM

Cartes invita a sus vecinos a que «descubran» su voz en una Escuela de Doblaje

El responsable es Anselmo Herrero, que cumple 34 años poniendo su voz en decenas de películas y series para televisión y diversas plataformas audiovisuales

Nacho Cavia

Cartes

Martes, 7 de octubre 2025, 13:30

Cartes vuelve a apostar este curso por el doblaje como un posible futuro profesional y una forma de mejorar el desenvolvimiento de cualquier persona en cada momento del día a día, como siempre recuerda el responsable de ese proyecto, Anselmo Herrero.

Además de cuentacuentos, formador y presentador, Anselmo Herrero cumple 34 años como actor de doblaje, y lo hace participando en el doblaje de decenas de películas y series para televisión y diversas plataformas audiovisuales. Pero también con una escuela que repita este curso su presencia en Cartes.

De momento su Escuela de Doblaje ya ha abierto el plazo de inscripción para sus nuevos cursos cuatrimestrales en la villa, que arrancarán en octubre y febrero y junio de 2026.

La alcaldesa, Lorena Cueto, y el propio Anselmo Herrero han presentado los nuevos cursos, que, de nuevo, se impartirán en el Centro Cultural, «después de la importante acogida del curso pasado», como han coincidido ambos.

Aval académico

La Escuela de Doblaje también imparte sus cursos en Castro Urdiales y en la Universidad Europea del Atlántico en Santander, «con la que he firmado un convenio marco de colaboración con el objetivo de avalar académicamente la formación complementaria que se ofrece en todas nuestras sedes», ha explicado Herrero.

Bajo el lema 'Descubre tu voz', 1.500 personas han participado ya en esos cursos, «para los que no se requiere ninguna experiencia, son totalmente prácticos, en grupos reducidos y dirigidos a cualquier persona a partir de los 15 años», ha señalado.

