Cartes suma 88 alumnos en sus aulas

Nacho Cavia Cartes Martes, 2 de septiembre 2025, 12:50 Comenta Compartir

Cartes vuelve a sacar pecho cuando se habla de juventud, y lo hace incorporando 88 nuevos alumnos a sus aulas. El próximo 8 de septiembre los centros escolares de Cartes contarán con 47 nuevos estudiantes en el colegio de Educación Infantil La Robleda, en Santiago, y 41 en el colegio de Infantil y Primaria Los Torreones, en Cartes. Con esas incorporaciones, el segundo municipio más joven de Cantabria presumirá de tener en sus aulas a 506 alumnos con edades comprendidas entre los cero y los doce años. Y es que el colegio La Robleda es el único centro de Cantabria que cuenta con un aula integrada de cero años en la propia escuela.

Lorena Cueto, alcaldesa de Cartes, ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento, los miembros del AMPA y los centros educativos, «gracias a la cual, el Consistorio puede utilizar sus recursos para cubrir las necesidades que se presenten de una manera más eficaz». Como muestra de esa colaboración, este curso el colegio de Santiago contará con la instalación de unos nuevos toldos que darán solución a los problemas derivados por la incidencia del sol en las cristaleras de los patios de las aulas infantiles. Además de esos toldos el Ayuntamiento ha llevado a cabo las labores habituales de mantenimiento y conservación que se realizan cada año aprovechando el cierre estival.

Ampliación de horarios

Desde la Concejalía de Educación, Rosa Sánchez ha destacado «el esfuerzo que desde el Consistorio se realiza para favorecer la conciliación de las familias del municipio, ofreciendo la opción de un servicio de madrugadores que amplía la jornada escolar desde la siete y media de la mañana, o por la tarde desde las tres y media hasta las cinco, con la oferta de actividades de destreza». Como añadido a esa oferta educativa, las escuelas deportivas «disponen de una variada propuesta de actividades, donde los niños pueden, a través del deporte, desarrollar todas las habilidades derivadas del desempeño de cada una de ellas».

Además, las familias cartiegas no sufren desde hace años, el temido desembolso económico que supone la adquisición de los libros de texto y material escolar en cada inicio de curso, puesto que los colegios en Cartes funcionan con la iniciativa del banco de libros, lo que supone un coste por alumno de cuarenta euros anuales, «una reducción real en la brecha de la desigualdad social, equiparando los recursos y las oportunidades de todos los alumnos», como certificó la alcaldesa.