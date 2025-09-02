El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colegio de Infantil La Robleda de Santiago de Cartes. DM

Cartes suma 88 alumnos en sus aulas

El segundo municipio más joven de Cantabria da comienzo a las clases con la única oferta educativa pública de 0 años

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Cartes

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:50

Cartes vuelve a sacar pecho cuando se habla de juventud, y lo hace incorporando 88 nuevos alumnos a sus aulas. El próximo 8 de septiembre los centros escolares de Cartes contarán con 47 nuevos estudiantes en el colegio de Educación Infantil La Robleda, en Santiago, y 41 en el colegio de Infantil y Primaria Los Torreones, en Cartes. Con esas incorporaciones, el segundo municipio más joven de Cantabria presumirá de tener en sus aulas a 506 alumnos con edades comprendidas entre los cero y los doce años. Y es que el colegio La Robleda es el único centro de Cantabria que cuenta con un aula integrada de cero años en la propia escuela.

Lorena Cueto, alcaldesa de Cartes, ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento, los miembros del AMPA y los centros educativos, «gracias a la cual, el Consistorio puede utilizar sus recursos para cubrir las necesidades que se presenten de una manera más eficaz». Como muestra de esa colaboración, este curso el colegio de Santiago contará con la instalación de unos nuevos toldos que darán solución a los problemas derivados por la incidencia del sol en las cristaleras de los patios de las aulas infantiles. Además de esos toldos el Ayuntamiento ha llevado a cabo las labores habituales de mantenimiento y conservación que se realizan cada año aprovechando el cierre estival.

Ampliación de horarios

Desde la Concejalía de Educación, Rosa Sánchez ha destacado «el esfuerzo que desde el Consistorio se realiza para favorecer la conciliación de las familias del municipio, ofreciendo la opción de un servicio de madrugadores que amplía la jornada escolar desde la siete y media de la mañana, o por la tarde desde las tres y media hasta las cinco, con la oferta de actividades de destreza». Como añadido a esa oferta educativa, las escuelas deportivas «disponen de una variada propuesta de actividades, donde los niños pueden, a través del deporte, desarrollar todas las habilidades derivadas del desempeño de cada una de ellas».

Además, las familias cartiegas no sufren desde hace años, el temido desembolso económico que supone la adquisición de los libros de texto y material escolar en cada inicio de curso, puesto que los colegios en Cartes funcionan con la iniciativa del banco de libros, lo que supone un coste por alumno de cuarenta euros anuales, «una reducción real en la brecha de la desigualdad social, equiparando los recursos y las oportunidades de todos los alumnos», como certificó la alcaldesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así son Gustavo Puerta y Facu González, los fichajes del Racing
  2. 2

    Carreras de motos en la azotea del parking de La Carmencita
  3. 3

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  4. 4

    El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa
  5. 5

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  6. 6

    Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera
  7. 7

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  8. 8

    La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas
  9. 9 %uD83D%uDFE2 Esta es la plantilla del Racing para la temporada 2025-2026
  10. 10

    La rotura de una tubería de gas en Castillo Siete Villas obliga a los vecinos a clausurar sus casas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cartes suma 88 alumnos en sus aulas

Cartes suma 88 alumnos en sus aulas