La casa con okupas que se vende desde «un euro» en Riaño, Santillana del Mar

Encontrar un chollo en el mercado inmobiliario se antoja cada vez más complicado. Mucho más si esa propiedad incluye un corral, garaje y está ubicada ... en Santillana del Mar. El portal inmobiliario especializado Escrapalia acaba de publicar lo que califican como una buena «oportunidad de inversión»: la subasta «desde un euro» de una casa adosada en el interior de la localidad de Riaño, en el municipio de Santillana del Mar. La propiedad está valorada en 163.458 euros, según esta empresa, y a la puja puede acceder el que quiera, con la condición de poner un depósito o garantía reembolsable si no gana de 9.000 euros.

En principio, la propiedad –que necesita de una importante obra de restauración– a ese precio idílico parece una broma, pero no lo es. Fuentes de la empresa explican que muchas veces se trata de fincas que salen tan baratas a subasta porque provienen, por poner un ejemplo, de procesos concursales u otro tipo de causas, aunque no especifican que este precisamente sea el caso. Lo que si admiten es que la casa tiene okupas, pero aseguran que no por mucho tiempo, puesto que afirman que ya se está tramitando su desalojo.

Sin ofertas por ahora

Aunque el precio de salida de la puja es inmejorable, las ofertas no parecen florecer para esta construcción tradicional en hilera con corral, dos plantas, garaje y de más de 300 metros cuadrados de superficie, de los que 136 están construidos. Pese a que la empresa tiene abierta la puja desde hace doce días, ayer aún no se había presentado ni una sola oferta vía online. La okupación puede que tenga algo que ver. El plazo para pujar por el lote inmobiliario concluye el próximo 22 de abril y el portal acaba de publicitarlo mediante un comunicado de prensa, en el que detallan los puntos fuertes del ofertón inmobiliario.

Una de las características que más se destaca es la ubicación, en el turístico y patrimonial municipio de Santillana del Mar. Y así es, Riaño es un pequeño núcleo obrero ubicado en la llamada villa de 'las tres mentiras' (ni es santa, ni es llana, ni tiene mar), pero se puede decir que está más cerca de Torrelavega que de la preciosa villa medieval. De hecho, se encuentra en línea con el torrelaveguense pueblo de Duález y justo detrás de lo que queda del complejo fabril de Sniace. En cuanto a comunicaciones no está nada mal, ya que en la actualidad se construye al lado el enlace con la carretera de Viveda y está prevista su ampliación hasta Ganzo, por lo que tiene conexión con la A-8 en las dos direcciones: Santander y Oviedo.

La construcción es de los años 50 del pasado siglo, al igual que el resto de casitas de este popular barrio, en el que también hay alguna vivienda de nueva construcción y otras más antiguas y tapiadas para evitar intentos de ocupación ilegal.

Desde Escrapalia destacan sobre todo las posibilidades de inversión con las que cuenta la finca. «La demanda de alojamientos en la zona es alta, lo que la convierte en una excelente opción para alquiler vacacional, a menos de 30 minutos de Santander y con excelentes conexiones por carretera, permite acceder fácilmente a playas, montañas y otras atracciones de Cantabria», subrayan.