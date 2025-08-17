El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Foto antigua de la Real Compañía Asturiana de Minas de Reocín, de agosto de 1960, tomada tras la rotura del dique de la mina DM

La catástrofe que conmocionó a Reocín

Efeméride ·

Hoy se cumplen 65 años de la tragedia de La Luciana, cuando se rompió y desbordó el dique de la mina, causando un torrente de lodo que acabó con la vida de 18 personas, nueve de ellos niños, y arrasó todo lo que encontró a su paso

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

En el municipio de Reocín hay dos fechas que los vecinos tienen grabadas a fuego. La primera es el 17 de agosto de 1960, cuando ... reventó el dique de La Luciana, generando un estruendo que llegó a escucharse en Torrelavega y un apagón general en toda la comarca, dejando parte del pueblo enterrado bajo toneladas de lodo, provocando la muerte de 18 vecinos entre ellos varios niños. La segunda, es el 7 de enero de 1965, cuando se produjo el derrumbe de las galerías de la explotación minera asentada en la localidad, sin provocar daños personales -salvo una docena de heridos que salieron adelante-, pero sí graves desperfectos materiales. Quedaron destruidas completamente las 20 viviendas del barrio de Pomares, una treintena fueron declaradas en ruina y otras 53 casas resultaron con graves daños estructurales.

