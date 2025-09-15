El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cientos de personas rindieron homenaje al traje montañés en el Día de las Albarcas de Cartes.

Cientos de personas rindieron homenaje al traje montañés en el Día de las Albarcas de Cartes. CAVIA

Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano

Tras el Día de las Albarcas, las fiestas de Interés Regional de Cohicillos celebrarán este martes su día grande con la subida del Santo a la ermita

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Cartes

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:16

Con la amenaza permanente de una lluvia que apenas cayó, Cartes ha vuelto a reunir este lunes a cientos de personas en el Día de ... las Albarcas en una marcha en la que el sonido de la madera chocando con el asfalto rivalizó con el ritmo puesto por el pito y tambor. Se notaron las ganas que había de poder desempolvar fajín y camisa blanca, trajes de montañesas sin faltar detalle y, como no, el calzado tradicional que da nombre al día, que fueron muchos los que calzaron albarcas para hacer el largo y duro recorrido entre los Torreones de Cartes y la ermita de San Cipriano. Una multitudinaria marcha que encabezó la alcaldesa anfitriona, Lorena Cueto, junto a su equipo de Gobierno, con alcaldes y concejales, familias enteras y viejos albarqueros llegados desde toda la cuenca del Besaya.

