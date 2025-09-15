Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano

Con la amenaza permanente de una lluvia que apenas cayó, Cartes ha vuelto a reunir este lunes a cientos de personas en el Día de ... las Albarcas en una marcha en la que el sonido de la madera chocando con el asfalto rivalizó con el ritmo puesto por el pito y tambor. Se notaron las ganas que había de poder desempolvar fajín y camisa blanca, trajes de montañesas sin faltar detalle y, como no, el calzado tradicional que da nombre al día, que fueron muchos los que calzaron albarcas para hacer el largo y duro recorrido entre los Torreones de Cartes y la ermita de San Cipriano. Una multitudinaria marcha que encabezó la alcaldesa anfitriona, Lorena Cueto, junto a su equipo de Gobierno, con alcaldes y concejales, familias enteras y viejos albarqueros llegados desde toda la cuenca del Besaya.

La misma caminata se convirtió en una romería montañesa en la que no faltó el pito, el tambor y los cantos tradicionales, animados por las paradas imprescindibles que sirvieron de avituallamiento en Riocorvo, Yermo, Corral y San Miguel, donde se hermanaron las comitivas llegadas desde el Concejón de Ibio. Punto álgido fue San Miguel de Cohicillos, llenándose plazas y calles de incondicionales de una fiesta declarada de Interés Turístico Regional que tendrá este martes su Día Grande, jornada en la que la mayoría repetirá procesión y devoción por San Cipriano.

Eso espera la alcaldesa, más que satisfecha con el Día de las Albarcas. «Hemos amanecido sufriendo un poco para ver si el tiempo nos respetaba y así ha sido, la gente ha respondido masivamente y eso siempre da alegría. Además, da gusto ver que todo el mundo viene ataviado, viene bien preparado. Al final, se trata de seguir manteniendo la tradición, el costumbrismo, el inculcar a nuestros más pequeños lo que nos enseñaron nuestros mayores. Que no se pierdan las tradiciones, algo cada vez más complico». Sobre el día de San Cipriano deseó que «todo siga yendo bien, que este lunes haya sido un inicio de lo que pase mañana y el Santo nos acompañe».

Una vez finalizados los actos de la mañana la fiesta continuará en San Miguel de Cohicillos y los más pequeños serán los protagonistas, con un encierro de toros hinchables, merienda y romería especial. A las 21 horas, barbacoa amenizada por Nacho Barquín y después la segunda verbena a cargo de la orquesta Clan Zero.

Subida del Santo

Con mejores previsiones meteorológicas llega este martes el Día de San Cipriano, festivo en Cartes o Torrelavega. La diana floreada desperezará a los vecinos, anunciando la subida del santo en procesión. La iglesia de la Inmaculada Concepción, que ofrece cobijo a la imagen durante todo el año, será, a las 10.45, el punto de partida de una procesión que recogerá a los picayos en San miguel y que hará su entrada en la pradera sobre las 11.30 horas, para, a las 12 del mediodía, iniciar la Santa Misa en honor al Patrón en la ermita que lleva su nombre.

La jornada estará amenizada por parejas de piteros que acompañaran a los romeros en las jotas del soportal de la ermita, o a quienes se acerquen a la fuente a cumplir la tradición de beber de sus siete caños. El folclore tendrá su lugar en la campa de abajo a cargo de K´umbres Montañesas, y Nacho Barquín llevará la batuta, en la campa de arriba, de la música popular de romería.

San Miguel tomará el relevo y la Gran Orquesta Caramelo amenizará las últimas horas de San Cipriano 2025, que se rematarán con una traca final aderezada con un buen chocolate.