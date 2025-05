Cieza pone al día sus cuentas municipales

Nacho Cavia Cieza Jueves, 8 de mayo 2025, 14:26 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cieza ha aprobado el Presupuesto municipal para 2025 y cerrado las cuentas de 2023 y 2024 por unanimidad, con lo que, como explicó el alcalde, Juan Manuel Cuevas Pérez, el Consistorio se pone al día tras años de «inestabilidad». Ha sido uno de los principales objetivos de su equipo de gobierno desde que accedió a la Alcaldía, «normalizar» las cuentas, teniendo en cuenta que hasta ese momento el último Presupuesto aprobado era el de 2021. Ya el año pasado tuvieron que exponer al público las cuentas generales de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, con lo que, con la última decisión, «estamos a cero».

El Presupuesto para 2025 supera los 585.000 euros, con un capítulo de inversiones que ronda los 50.000 euros «para lo básico, para alguna contingencia, por si surge alguna necesidad que no contábamos con ella, porque no hemos tocado los impuestos, los gastos son mayores y nuestras cuentas no dan para mucho más».

Pero también incidió en que, con las cuentas al día, «no se debe nada a nadie y el periodo medio de pago a proveedores está en 18 días, con lo que no creo que haya muchos ayuntamientos con en esa cifra». Un Ayuntamiento, dijo, «plenamente confiable gracias al esfuerzo de los técnicos municipales para lograrlo».

El Presupuesto nota un descenso notable, pasando de los 772.000 euros para 2024 a los 585.000 de este año. «La razón más importante es que el año pasado se aprobaron a últimos de julio, con lo que se pudo incluir subvenciones y ayudas ya concedidas o aprobadas».

Los impuestos, añadió, «siguen siendo los mismos, no se ha subido nada, y en un municipio así, dan para lo que dan, pero los gastos corrientes del Ayuntamiento sí han subido. La luz, el mantenimiento de los edificios municipales. Con lo que, al final, el margen que te queda para obras o inversiones es muy pequeño».

También hay otra cuestión a tener en cuenta. «Aún no hemos aprobado la ordenanza para el nuevo 'tasazo' de las basuras. Todavía estamos estudiándolo».

