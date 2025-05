El comercio de Los Corrales cierra en verde su primera campaña de 2025

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Lunes, 5 de mayo 2025, 18:32 Comenta Compartir

El comercio de Los Corrales de Buelna ha cerrado en verde su particular Primavera Comercial, la primera campaña de promoción de 2025 que se ha extendido los meses de marzo y abril y que ha repartido este lunes 2.500 euros en premios y una cesta valorada en más de 500 euros. La campaña ha superado el medio millón de euros en ventas, a pesar de haber recogido menos papeletas de los compradores, pero con más comercios participantes. En concreto han sido 71 los establecimientos participantes y 51.000 las papeletas entregadas. «Está muy bien, estamos contentos porque ha superado los objetivos previstos en una campaña en la que se ha notado la ausencia de la emisora de radio», dijo el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna, Salvador Victorino Fernández.

Gonzalo Cayón, secretario general de la federación del comercio de Cantabria, incidió en que esas campañas sirven para «fortalecer la buena imagen del comercio de cercanía», añadiendo que «en Los Corrales de Buelna cada campaña es una apuesta segura por la participación de los comerciantes y de clientes que confían en esos establecimientos y se vuelcan en estas campañas cercanas».

Una campaña sin radio

«Eso da a entender que es una asociación viva que apoya a un comercio local que sigue funcionando, con sus altas y sus bajas, como es lógico en cualquier localidad. Y, desde luego, nos deja con ganas de repetir nuevas iniciativas en próximas fechas». Añadió que «es difícil entender cómo puede haber todavía en una localidad como ésta comercios que no estén asociados, con la cantidad de campañas y acciones que se desarrollan». Terminó incidiendo en algo que destacó Victorino, «una pena que la radio no siga viva, porque era un elemento esencial, dinamizador en general, y en particular para el resultado de este tipo de campañas».

La próxima campaña será la Fiesta del Comercio, que tendrá lugar coincidiendo con los 10 días de las Guerras Cántabras, a finales de agosto.