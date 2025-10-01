El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Este viernes la plaza de la Constitución de Los Corrales acoge el reparto de premios del Bingo comercial. DM

El comercio de Los Corrales se la juega en el bingo

Este viernes se podrá seguir en una gran pantalla el sorteo de premios de la última campaña promocional del sector en Cantabria

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:21

La Federación de Comercio de Cantabria (Coercan), dentro del convenio de colaboración con la Consejería de Comercio y el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, ha extendido a la localidad una nueva iniciativa, 'Bingo Comercial', para dinamizar las ventas en el comercio local y fidelizar a los clientes.

Para participar en la campaña, completamente gratuita, se han apuntado más de medio centenar de comercios, que han ido entregando a los clientes cartones de bingo con sus tickets de compra (a partir de 10 euros).

El sorteo se realizará en la plaza de la Constitución el viernes 3 de octubre a las ocho y media de la tarde. Se colocará un templete a tal efecto en la plaza, con una pantalla gigante para seguir el sorteo.

2.400 euros en vales de compra

Cada tarjeta de bingo estará dotado de un premio de 500 euros y cada línea de 100 euros, para un reparto total de premios en vales de compra de 2.400 euros. Se jugarán cuatro bingos que se corresponderán a un color diferente de cartón. Aquellos cartones que no hayan obtenido premio (ni bingo, ni línea), entrarán en un sorteo de la Televisión Led de 55« que se sorteará en ese mismo momento. Sólo habrá un premiado por cada bingo y línea. En caso de que dos personas canten línea o bingo a la vez se realizará un sorteo para decidir la persona ganadora.

