La Confederación Hidrográfica trata de frenar la erosión del Besaya en Cartes En el margen izquierdo del cauce a su paso por la localidad se desarrollarán trabajos de mantenimiento, conservación y mejora

Erosión formada en la margen izquierda y la isla central de acarreos

Á.M Cartes Lunes, 25 de agosto 2025, 18:48

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) trata de frenar la erosión del margen izquierdo del cauce del río Besaya a su paso por Cartes con ... trabajos de mantenimineto, conservación y mejora. Y es que, dado el paso del tiempo y el flujo del agua, se ha formado una isla central de acarreos (sedimentos), que obstaculiza el desagüe natural del río. De esta forma, el agua se desvía hacia el margen izquierdo del río, donde ya se aprecia la erosión de unos 15 metros que afecta directamente a la escollera que protege el colector Saja–Besaya, es decir, un conducto subterráneo que transporta agua del alcantarillado.

Para ello, se realizará una inversión estimada de 81.400 euros, y los trabajos se centran en la reparación de la infraestructura existente y en el reapilado de los sedimentos mediante maquinaria especializada. El objetivo es poder restituir la capacidad hidráulica del cauce y prevenir futuros episodios de erosión como ocurre actualmente. La actuación, a cargo de Tragsa, se enmarca en el Programa de mantenimiento y conservación de cauces fuerza de zonas urbanas. Además, los trabajos se completarán con la retirada manual de vegetación exótica invasora, contribuyendo a la mejora ambiental del entorno fluvial.

