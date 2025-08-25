El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Erosión formada en la margen izquierda y la isla central de acarreos

La Confederación Hidrográfica trata de frenar la erosión del Besaya en Cartes

En el margen izquierdo del cauce a su paso por la localidad se desarrollarán trabajos de mantenimiento, conservación y mejora

Á.M

Cartes

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:48

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) trata de frenar la erosión del margen izquierdo del cauce del río Besaya a su paso por Cartes con ... trabajos de mantenimineto, conservación y mejora. Y es que, dado el paso del tiempo y el flujo del agua, se ha formado una isla central de acarreos (sedimentos), que obstaculiza el desagüe natural del río. De esta forma, el agua se desvía hacia el margen izquierdo del río, donde ya se aprecia la erosión de unos 15 metros que afecta directamente a la escollera que protege el colector Saja–Besaya, es decir, un conducto subterráneo que transporta agua del alcantarillado.

