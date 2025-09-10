Los Corrales abre consultas a las modificaciones del Plan Urbanístico Los interesados podrán ver toda la información e incluso consultar sus dudas con el técnico redactor de esos cambios

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna abrirá sus puertas a los vecinos que deseen consultar la documentación relativa a las últimas modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, publicadas este martes en el Boletín Oficial de Cantabria.

Por acuerdo plenario del pasado 31 de julio se aprobaron ambas modificaciones y ya se adelantó la intención de ponerlas a disposición de los vecinos interesados durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del anuncio en el BOC.

Durante el plazo de exposición, la documentación podrá ser examinada en las dependencias municipales, en concreto en el salón de plenos, para que se formulen las sugerencias, observaciones y alegaciones que se estimen pertinentes.

El técnico redactor de esas modificaciones, Javier Leonardo Martín, atenderá a los ciudadanos que así lo quieran los días 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de septiembre de 11 a 14 horas, y el jueves 11 de septiembre de 12.30 a 14.30 horas.

También estará a disposición de los vecinos los días 1, 2 y 3 de octubre de 11 de la mañana a dos de la tarde.

Además, como han indicado desde el gobierno municipal, toda la documentación se podrá encontrar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna; los anuncios de las publicaciones del BOC, la documentación de las modificaciones y el resumen ejecutivo de las mismas.

Entre las modificaciones destaca la que tiene como objetivo principal regularizar la situación de algunas de las parcelas de propiedad municipal cedidas hace un siglo, en las que se han construido viviendas a lo largo de ese tiempo. Esos 100 años que entonces parecían eternos han pasado y urge poner en orden lo que ha sido el hogar de decenas de vecinos de Los Corrales, levantado sobre parcelas públicas.

Además, también se acordó suspender el otorgamiento de licencias en las áreas afectadas por la modificación puntual del PGOU, prácticamente todas, menos las licencias de obra menor. La duración de las suspensiones será de un año, pero, en todo caso, se extinguirá con la aprobación definitiva de la modificación. Asimismo, se notificará personalmente a los peticionarios de licencias pendientes que pudieran resultar afectados con la advertencia del derecho que eventualmente les asiste a ser indemnizados.

Dictámenes de otros organismos

También se acordó solicitar los preceptivos informes, dictámenes o pronunciamientos a órganos, entidades administrativas o gestores de intereses públicos afectados. Para terminar, se adelantó que en caso de no haber alegaciones o no se estimasen, se remitirá el expediente a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para que proceda a su informe.

Todos los grupos políticos municipales coincidieron en afirmar que es «un paso adelante» para la solución de un proceso que se ha hecho muy largo para los afectados.