Los Corrales anima a los jóvenes a escribir El Ayuntamiento convoca una nueva edición del Concurso Literario y publica un libro con algunos de los relatos ganadores de años anteriores

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:32

La Concejalía de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha convocado esta semana la quinta edición del Concurso Literario Juvenil, una iniciativa con «un propósito concreto»: estimular a los jóvenes a escribir y hacer públicos sus relatos, «poner en valor un aspecto de la cultura que se tiene poco en consideración, el trabajo solitario que supone crear una obra literaria», señaló la responsable municipal del área, María Ángeles Lombilla, en la presentación, en la que estuvo acompañada por el alcalde, Julio Arranz.

La edil incidió en que el objetivo es «fomentar la lectura, la escritura y la creatividad en los jóvenes», ya que el concurso va destinado a los estudiantes de ESO, Bachiller, grados medio y superior de los centros educativos de Los Corrales.

En ese camino cuenta con la complicidad de la Biblioteca Municipal, donde se presentó este jueves el concurso, y especialmente su actual responsable, Consuelo Payno. También destacó el apoyo de la Concejalía de Festejos y Juventud, con Esther Mendiguchía al frente, y de las personas que conforman el jurado, «asumiendo un papel que no es fácil, evaluar las obras presentadas con imparcialidad, casi nada». Un jurado integrado por representantes de diferentes centros educativos como María Pilar Senats y Cristina Peón por La Salle, Esther Terán por el IES María Telo, Carmen Mangas por el IES Estelas, Alejandra Sánchez del Club de Lectura y Rosalía Ramos del Club Lugares Comunes. Este año se ha incorporado Íñigo Larroque, responsable del Taller de Escritura.

Edición del primer libro

En el acto se presentó la edición del primer libro surgido de los dos primeros años del concurso. «Los ganadores se merecen un reconocimiento, y hemos hecho una pequeña recopilación de los relatos ganadores». También se encontrarán en la Biblioteca Municipal y las de los centros educativos, además de repartirlo entre los autores de esos relatos.

Los elegidos de la primera edición del concurso son su ganador, 'Vivimos en una sociedad' de Manuel García, Nayara Crespo Cano con '¿Qué hago aquí?', David Fernández Garrido con 'Hasta que se haga posible', Carlota Quintana Herrera, una obra sin título, Alma Ruiz Sánchez de la Vega con 'La otra cara' e Ingrid Mazón con su obra 'Destino o casualidad'. Dentro del libro también se recogen relatos de la segunda edición, convocada en 2022. Son los de Laurín Lucía Machado Santos con 'La niña del banco', ganadora de esa edición, Lorea Pérez Pérez con 'Tierras desconocidas', Lucía Ceballos Rasilla con 'I can't save you', Isabel Ruiz de la Hoz con 'El cielo rojo', Amanda González Angulo con ' Otra vez' e Irene Fernández García con su obra 'Una vida, un destino'. Algunos de los elegidos estuvieron en la presentación y pudieron recoger su libro.