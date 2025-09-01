Los Corrales se apunta a la moda de los pumptrack El Ayuntamiento ha licitado una nueva instalación con un presupuesto cercano a los 100.000 euros

Así será el circuito de Los Corrales para los amantes de las dos ruedas.

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Lunes, 1 de septiembre 2025

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha licitado la construcción de un circuito de pumptrack en las instalaciones deportivas municipales. Un proyecto que parte con un valor estimado del contrato de 94 991 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Como ha explicado el primer teniente de alcalde, Javier Conde Madrid, en el Consistorio esperan que se presentes varias ofertas hasta el 10 de septiembre.

Conde ha señalado que el proyecto licitado consta de un circuito exterior de 111 metros y otro interior de casi 82 metros, «lo que permitirá una combinación de recorridos de 185 metros en total, con una anchura de pista que variará entre los cuatro y los cinco metros, para conformar las diferentes curvas, peraltes y saltos que compondrán la cuerda de la instalación».

La previsión marca que se pueda levantar en la zona norte del complejo deportivo Luis Andrés Samperio Sañudo a lo largo del próximo otoño.

Un skatepark en una piscina

Cuando se construían las primeras pistas de pumptrack, en Los Corrales de Buelna se levantaba un skatepark muy solicitado entones y en un lugar poco usual, una piscina desahuciada. Pero no funcionó y el parque para monopatines también se abandonó.

Ahora el Ayuntamiento atiende igualmente la demanda de los amantes de las dos ruedas, y también de las cuatro de los monopatines, apostando, eso sí, por integrar la pista en las instalaciones deportivas municipales.