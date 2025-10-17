Los Corrales congela los impuestos y actualiza las tasas para el año que viene

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Viernes, 17 de octubre 2025, 11:33 Comenta Compartir

Los vecinos de Los Corrales de Buelna comenzarán 2026 sin miedo a que sus bolsillos noten una subida de impuestos. El equipo de gobierno ha sacado adelante en pleno por unanimidad su propuesta de congelar los impuestos de Bienes Inmuebles y de Actividades Económicas, como ya se ha hecho en los últimos seis años. El concejal Germán Arce (PP) explicó que «solo se tocarán», por normativa legal, las tasas por el suministro de agua, por prestación de los servicios de alcantarillado y la Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por el servicio de cementerio y tanatorio, que subirán en línea con el IPC del pasado mes de agosto, el 2,7%.

En la sesión no se abordó la exigida revisión de la tasa de recogida y gestión de residuos, que, como señaló Arce, se tratará más adelante en una reunión monográfica.

También se aprobó la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de la Tasa por Licencias Urbanísticas y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, «para adaptarlas a la normativa vigente y mejorar su gestión».

Revisar los precios de la energía

En la misma sesión se revisaron los precios del contrato de suministro y servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de las instalaciones térmicas de edificios municipales correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, que supondrá una aportación de las arcas municipales de 41.000 euros, y la revisión de precios del contrato de gestión del servicio de alumbrado público exterior e instalaciones eléctricas de los edificios municipales en los mismos ejercicios 2024 y 2025 y con un gasto de 163.000 euros, primera vez, como señaló el concejal, que se actualizan precios antes de finalizar el año.

El edil recordó que en sus cinco años de mandato se han adoptado otras decisiones que han supuesto rebajar, por ejemplo, las cargas impuestas a los coches eléctricos o la instalación de paneles solares y puntos de carga para vehículos, además de la reducción «notable» del impacto de las plusvalías en los vecinos.

Por último, se acordó la reelección como juez de paz sustituto de María Soledad Mingo Loriente.