Los Corrales estrena el parque infantil en La Haye Fouassiere El nuevo area recreativa ha costado 38. 205 euros y se levanta en la zona verde, junto a la Condesa, la urbanización más poblada del municipio

Los vecinos más pequeños de Los Corrales de Buelna ya tienen una nueva zona de juegos infantiles junto al centro de la localidad en el parque de La Haye Fouassiere, donde se ha renovado totalmente los elementos anteriores para crear un área de juego más extensa, más segura y más inclusiva, como ha destacado el concejal de Servicios Municipales, Javier Conde.

El concejal, que en la inauguración estuvo acompañado por el alcalde, Julio Arranz Ochoa, y el edil de Seguridad, Alfredo Casanova, ha explicado lo que ha sido una «renovación completa» de la amplia zona de juegos infantiles situada en el parque de La Haye, frente a la urbanización más poblada del municipio.

Los trabajos, ejecutados por la empresa City Mobi Export con un presupuesto de 38.205 euros, han consistido en la retirada de los viejos elementos y la extensión de una solera de hormigón en el que se han instalado todos los nuevos juegos, para finalizar con un pavimento continúo de caucho, adaptado a la normativa de seguridad.

En el nuevo espacio se cuenta con una torre de juego, columpios, varios elementos modelo balancín y un Spinner Bowl. «Todos ellos adaptados a las normativas actuales de seguridad y con materiales que no requieren mantenimiento».

Javier Conde ha recordado que «era necesaria la sustitución tanto de los elementos como del suelo de un parque con muchos años a sus espaldas». En cuanto se ha dispuesto de la partida presupuestaria, «hemos acometido la inversión en un nuevo parque infantil, que tiene una importante utilización y que abre un plan más amplio de actuaciones».

Dentro de ese plan del Ayuntamiento de revisar y renovar distintos parques infantiles, ya se piensa, para las próximas semanas, en reabrir otros dos, en Barros y Coo.

Una decena de parques

El alcalde, Julio Arranz, ha apuntado a que en el municipio hay más de una decena de parques infantiles, y ha insistido en esa idea de continuidad, al afirmar que «además de esta sustitución, acometeremos mejoras en varios parques más del municipio, reparando los elementos actuales y, donde no sea posible, colocando nuevos juegos».