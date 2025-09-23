Los Corrales presenta la campaña Otoño Cultural

La Concejalía de Cultura de Los Corrales de Buelna extenderá sus mejores escenarios en la campaña Otoño Cultural, abriendo las puertas del Teatro Municipal, el ... Espacio La Plaza, la Biblioteca, la iglesia parroquial, la Galería de Arte o incluso la Residencia para Mayores. Y cada uno abierto a otras tendencias, conferencias en el escenario del teatro, música en las aulas de la biblioteca, magia, títeres, historia, exposiciones, talleres.

Así lo ha explicado la responsable municipal, María Ángeles Lombilla, al destacar que «tenemos un contenido cultural de lo más variado, abierto a todas las facetas que tienen que ver con el arte, con mucho teatro y mucha música, con mucho protagonismo para nuestras agrupaciones, muchos conciertos». Tantos como siete, algunos dobles, otros muy esperados, como el que unirá en el mismo tablero a la Coral y la Agrupación de Pulso y Púa. Casi tantos como obras de teatro, una decena de actuaciones que arrancan este mismo viernes con «una apuesta muy especial también».

La compañía Chévere pone en escena 'Hellen Keller: ¿la mujer maravilla?', una pieza que combina la lengua de signos y la oral, dirigida a público oyente y personas sordas. «Un debate sobre la posibilidad de aceptar que sea una mujer sorda quien rompa los silencios sociales o una ciega quien abra los ojos de la sociedad». La función contará con servicio de audio descripción y la entrada da acceso a un paseo táctil, una hora antes del comienzo de la función, dirigido a personas con discapacidad visual, una visita por el escenario para reconocer el espacio y poder tocar elementos de escenografía, utilería y vestuario, guiada por las propias actrices.

Actividades en la Biblioteca

También la Biblioteca Municipal tendrá mucho protagonismo, con seis actividades bien distintas, además de dos exposiciones en la Galería de Arte del propio Teatro. «Todavía seguimos trabajando en algún añadido a un programa muy completo todos los fines de semana hasta noviembre, sin olvidar que a todo ello se unirá, por primera vez como Fiesta de Interés Turístico Regional, otro programa igual de interesante, el de Magostas de Buelna, cada cita con su contenido tradicional y musical».

La concejala terminó calificando los fines de semana del otoño en Los Corrales de Buelna como «infinitos».