Los Corrales prepara sus ríos para la época de lluvias Una retroexcavadora limpia el río Besaya a su paso por Los Corrales. / Nacho Cavia Los Corrales de Buelna La Confederación ha adjudicado la limpieza del río Besaya en varios tramos a su paso por el municipio NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Jueves, 3 octubre 2019, 07:31

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha adjudicado a la empresa Tragsa la limpieza del río Besaya, trabajos iniciados en tramos de Las Caldas y que ahora se desarrollan en Somahoz, además de otros puntos del río a su paso por Los Corrales de Buelna.

El alcalde, Luis Ignacio Argumosa, ha explicado que desde el Ayuntamiento se han solicitado los permisos necesarios para acometer la limpieza de los cauces de los ríos que transitan por el casco urbano, desde el Redondo en San Andrés al Rebujas en San Mateo, el Mortera en Coo y el Muriago en Los Corrales de Buelna.

Todos los grupos políticos de la Corporación de Los Corrales de Buelna han mostrado su acuerdo en que el estado de los ríos de cara a la época de lluvias es una de las máximas preocupaciones tanto del Consistorio como de los vecinos. En lo que no están todos de acuerdo es en cómo afrontar ese problema. Así quedó patente en una moción presentada por VOX en la última sesión plenaria, moción en la que instaba a mantener conversaciones «fluidas» con la administración para adecuar los cauces y evitar posibles daños de futuras inundaciones.

El gobierno del PRC-PP explicó en la contestación a esa moción que desde el inicio de la legislatura se han mantenido ya encuentros con la Confederación Hidrográfica y el Gobierno regional para adelantar las actuaciones necesarias de limpieza de ríos y el mantenimiento de cauces en las mejoras condiciones posibles. Con lo que «instarnos a hacer lo que ya estamos haciendo, no ha lugar», coincidieron el portavoz regionalista, Javier Conde, y el popular, Julio Arranz, avalando las posturas de ambos grupos. Tampoco el PSOE apoyó la moción, coincidiendo el portavoz, Diego Benito, en la magnitud del problema, pero no en el desarrollo de la moción. El único apoyo que encontró a su propuesta VOX vino de IU. La concejala Elsa Salas aseguró que si lo que se pretendía era buscar soluciones a ese problema, no podía estás más que de acuerdo.

En el inicio del debate, José Joaquín Bengochea, concejal de VOX, planteó abordar las obras necesarias para evitar las inundaciones siguiendo las recomendaciones de la CHC, algo que conllevaría cuatro beneficios. El primero, evitar o minimizar las inundaciones con los daños que ello conlleva al erario público y a negocios y particulares; en segundo lugar, liberar «muchos metros cuadrados de suelo» en las dos márgenes de los ríos; en tercer lugar, posibilitar la ampliación del polígono industrial; y en cuarto lugar, rebajar el coste de los seguros. Para ello propuso «instar al gobierno municipal al establecimiento de conversaciones y comunicaciones fluidas y continuas con la CHC y el Gobierno de Cantabria para abordar las obras necesarias, de manera progresiva, en todos los cauces fluviales del municipio (canalización, limpieza y dragado), que imposibiliten la práctica de nuevos destrozos derivados del desbordamiento de los ríos».

Diego Benito recordó que ya en la legislatura anterior ya había solicitado un informe del Instituto Hidrológico sobre zonas inundables y las medidas a adoptar, recomendando que las futuras actuaciones se apoyaran en ese informe. Criticó el que «hablar libremente de canalizaciones, drenajes y dragados, incluso atisbar un posible crecimiento del polígono por una posible canalización y poder construir en una zona inundable no encaja tal y como está planteada en la moción». Reiteró su apoyo a las gestiones en ese sentido pero insistió que tal y como estaba planteada la moción no podía apoyarla, «porque no creemos que sea la solución».

El concejal de Obras y Urbanismo y portavoz popular, Julio Arranz, coincidió con el concejal de VOX en que «las grandes avenidas de agua son uno de los principales problemas que tiñen el futuro de nuestros vecinos« y por eso, dijo, esa cuestión ha protagonizado »nuestras primeras actuaciones y ha sido tema principal en conversaciones con distintos interlocutores de varias administraciones«. Aseguró que »continuaremos haciéndolo con quien sea necesario para tranquilidad de nuestros vecinos, por lo votaremos en contra, porque ya se están dando esos pasos«.

Conde incidió en destacar los encuentros ya realizados, y añadió que «se trabaja en ese tema de manera denodada, por lo que ahondar en algo que ya se hace nos parece que no ha lugar». El alcalde, Luis Ignacio Argumosa (PRC), insistió en que «en realidad, votemos lo que votemos, todos queremos lo mismo, lo mejor para nuestros vecinos, pero lo que se pide en la moción ya lo estamos haciendo y seguiremos haciéndolo».

Sabiendo que su moción sería rechazada, Bengochea recordó que las últimas riadas fueron en enero y que los ríos seguían llenos de madera muerta y basura. Argumosa le explicó que la Confederación Hidrográfica ya había iniciado la limpieza del río Besaya en Las Caldas y en Somahoz y que en cuanto se adjudicaran las obras también se iniciaría la limpieza de los afluentes del Besaya por parte del Ayuntamiento.

El debate terminó invitando el alcalde a todos los portavoces a estudiar juntos el informe del Instituto de Hidráulica (IH Cantabria) sobre la inundabilidad del valle de Buelna y las posibles medidas a adoptar.