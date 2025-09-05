El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desprendimiento en la carretera de Villasuso. DM

Corte de la carretera entre Villasuso de Cieza y Brenes

Fomento reparará un desprendimiento de esa vía a partir de las ocho de la mañana del próximo lunes, cerrándola al tráfico hasta fin de obra

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Cieza

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:14

La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria afrontará desde el lunes, 8 de septiembre, la reparación de un peligroso argayo en la carretera que sube desde Villasuso de Cieza a Brenes, como señaló el alcalde, Juan Miguel Cuevas. Según el aviso enviado por el Ayuntamiento a los vecinos, la carretera estará cortada desde las ocho de la mañana del lunes hasta el final de las obras.

La vía es casualmente una de las que atravesó la Vuelta a España el pasado jueves y en torno al evento deportivo tuvo lugar una de las anécdotas de la jornada. Así lo relató el alcalde de Arenas de Iguña, Pablo Gómez. «Uno de los espectadores portaba un llamativo chaleco reflectante, por lo que fue requerido por las fuerzas de seguridad presentes en la carrera, que realizaban las labores de control de tráfico, para emplear el citado chaleco y alertar a los ciclistas participantes del desprendimiento que se había producido en un lateral de la carretera».

«Lo hizo realmente bien, ya que se llevó como 'premio' un silbato policial, además de haber contribuido a garantizar la seguridad de los corredores». La Consejería de Fomento será la encargada de llevar a cabo las labores para devolver este tramo del trazado a su estado original y que la circulación del tráfico se reestablezca con normalidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer en Torrelavega tras un disparo en una disputa familiar
  2. 2

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  3. 3 Lácteos Bien Aparecida. Del pasto a la mesa con constancia y futuro
  4. 4

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  5. 5 Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
  6. 6

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  7. 7

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  8. 8

    Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación
  9. 9

    Educación y sindicatos, incapaces de cerrar un acuerdo, llevan la huelga al inicio de curso
  10. 10

    Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un conocido «por una discusión monetaria»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Corte de la carretera entre Villasuso de Cieza y Brenes

Corte de la carretera entre Villasuso de Cieza y Brenes