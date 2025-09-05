Corte de la carretera entre Villasuso de Cieza y Brenes Fomento reparará un desprendimiento de esa vía a partir de las ocho de la mañana del próximo lunes, cerrándola al tráfico hasta fin de obra

La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria afrontará desde el lunes, 8 de septiembre, la reparación de un peligroso argayo en la carretera que sube desde Villasuso de Cieza a Brenes, como señaló el alcalde, Juan Miguel Cuevas. Según el aviso enviado por el Ayuntamiento a los vecinos, la carretera estará cortada desde las ocho de la mañana del lunes hasta el final de las obras.

La vía es casualmente una de las que atravesó la Vuelta a España el pasado jueves y en torno al evento deportivo tuvo lugar una de las anécdotas de la jornada. Así lo relató el alcalde de Arenas de Iguña, Pablo Gómez. «Uno de los espectadores portaba un llamativo chaleco reflectante, por lo que fue requerido por las fuerzas de seguridad presentes en la carrera, que realizaban las labores de control de tráfico, para emplear el citado chaleco y alertar a los ciclistas participantes del desprendimiento que se había producido en un lateral de la carretera».

«Lo hizo realmente bien, ya que se llevó como 'premio' un silbato policial, además de haber contribuido a garantizar la seguridad de los corredores». La Consejería de Fomento será la encargada de llevar a cabo las labores para devolver este tramo del trazado a su estado original y que la circulación del tráfico se reestablezca con normalidad.