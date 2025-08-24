El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Casa Solariega de los Agüera y los Bustamante está cedida durante diez años a Aptacan como centro y, en detalle, Felipe Ruiz. Luis Palomeque

Donan su casa solariega para convertirla en el primer centro para personas con autismo

Felipe Ruiz y Angelina Sevilla, impulsores de la Fundación Siete Cruces, han cedido el edificio de los Agüera y los Bustamante, en Reocín. Aptacan creará 50 plazas

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Para una persona dentro del Espectro Autista, conseguir autonomía para poder independizarse, cocinar solo o lavar su propia ropa, puede ser un gran reto. ... Por eso, tener un espacio seguro, con personas conocidas y profesionales en las áreas de la terapia ocupacional, psicología o integración social, puede ser decisivo para incentivar la independencia y autosuficiencia individual. Cantabria, hasta hace relativamente poco, no contaba con un espacio así. De hecho, aún no se ha desarrollado al completo. Pero Reocín acogerá el primer centro integral de atención a personas dentro del Espectro Autista. Y de una forma peculiar, porque el proyecto nace de la solidaridad de una familia de vecinos del pueblo de Villapresente.

