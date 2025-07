Finalizan los trabajos para levantar el nuevo centro social de Polanco

Ya han concluido las obras de construcción del nuevo centro social de mayores de Polanco, ubicado en el corazón de la localidad y cuyo uso ... principal será acoger todo tipo de actividades de dinamización dirigidas a las personas mayores. El siguiente paso consistirá en incorporar el mobiliario y equipamiento para dotarle del carácter multifuncional para el que fue diseñado, con el fin de que pueda acoger de forma cómoda y paralela distintas actividades lúdicas y sociales para este colectivo.

Así lo han confirmado fuentes municipales, que han indicado que la actuación «se encuentra en fase de recepción por parte de los servicios municipales». A la vez, los técnicos están redactando los pliegos para contratar la dotación interior del inmueble. El centro social fue construido en una finca urbana de mil metros cuadrados donada por María Isabel Miyar Leché con la condición de que se destinara a fines sociales y cuenta con dos alturas aprovechando la pendiente del terreno. Además, posee una zona verde en el espacio sobrante.

Antes de ver construido el edificio, el equipo de gobierno se ha tenido que enfrentar a varias dificultades. Los trabajos dieron comienzo en febrero de 2023, con un plazo de ejecución de doce meses y un presupuesto de 331.000 euros. Sin embargo, las labores se paralizaron durante varios meses tras detectarse un problema en el proyecto inicial, relacionado con el acristalamiento de las fachadas, que no se adaptaba a la normativa vigente. Las obras se encontraban entonces al 60% de su ejecución y no se reanudaron hasta noviembre de 2024, tras modificarse el plan original. Los cambios introducidos en la nueva propuesta incluían modificar el cerramiento exterior del edificio e introducían una novedad que no estaba prevista en el planteamiento original. El Gobierno local aprovechó el expediente para incluir la construcción de una plaza junto al edificio que hasta entonces no se había contemplado. En conjunto, el nuevo proyecto suponía una inversión de 150.000 euros.

Este modificado fue aprobado en solitario por el equipo de gobierno (PRC) y la abstención de los grupos de la oposición (PP, PSOE y Vox). El entonces portavoz del grupo socialista, Gonzalo Fernández, criticaba «la mala gestión del equipo de gobierno desde el principio, mientras el entonces portavoz del grupo popular, Jonathan Villegas, señalaba que «desde el inicio hubo problemas con esta obra».

Después, los trabajos fueron adjudicados a otra empresa con el compromiso de finalizarla en el primer trimestre de 2025. Ahora, poco tiempo después, ya hay centro social en Polanco.