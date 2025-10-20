El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pardo de Santayana mira a una de las orangutanas a través de un cristal en el Zoo. Alberto Aja

José Ignacio Pardo de Santayana

Propietario del Zoo de Santillana del Mar
«El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»

La instalación, que está cerca de cumplir cinco décadas abierta, se está recuperando de un «bache» estival gracias a un apoyo popular «impresionante»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:19

Comenta

Han pasado cerca de cinco décadas desde que José Ignacio Pardo de Santayana (Torrelavega, 1945) abriera lo que hoy considera su casa. El Zoo de ... Santillana del Mar, una de las instalaciones turísticas emblema de Cantabria, ha pasado un verano difícil, un «bache» del que aún se está recuperando. Cuando una empresa es la «vida» de sus dueños, una mala racha puede afectar más allá de lo económico. Pero Pardo de Santayana no se resigna. Se planteó, incluso, la posibilidad de vender el zoo al Gobierno de Cantabria, pero tanto él, como su mujer, se decidieron por el 'no' y apostaron por seguir al frente del proyecto junto a sus dos sobrinas, que serán el «futuro» del zoo.

