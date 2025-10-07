La Guardia Civil de Cantabria celebrará los actos por su patrona en Cartes El programa comenzará este martes con un despliegue de medios en el parque del Ansar, habrá desfiles de motos, charlas y un acto castrense el domingo

Nacho Cavia Cartes Martes, 7 de octubre 2025, 07:35

Cartes acogerá desde este martes la Semana Institucional de la Guardia Civil de Cantabria, con motivo de la celebración de su patrona, la Virgen del Pilar, el próximo domingo.

La Benemérita vuelve a salir del cuartel de Campogiro, en Santander y lo hace eligiendo Cartes como principal escenario, un municipio con el que tiene una relación estrecha.

El programa comenzará este martes, 7 de octubre, a las 10.30 horas, con una exhibición de medios de la Guardia Civil, un despliegue que tendrá lugar en el antiguo campo de fútbol del Ansar, en la calle Pedro González Velarde.

El miércoles, 8 de octubre, a las 11 horas, circularán en formación las motocicletas de la Agrupación de Tráfico y el SEPRONA por las calles de Cartes, y a las 17.30 horas el Centro Social de Mayores 'La Robleda' acogerá una charla de seguridad para los mayores, con acceso libre hasta completar el aforo.

El jueves, 9 de octubre, a las 18 horas, agentes especializados en ciberseguridad ofrecerán en el Centro Cultural de Cartes una charla sobre 'Estafas informáticas y ciberseguridad', también con acceso gratuito hasta completar aforo.

El 12 de octubre, Día del Pilar, a las 10.30 horas, se celebrará la misa en honor a la patrona de la Guardia Civil en la Parroquia de San Martín de Cartes y a las 12 del mediodía tendrá lugar un acto institucional castrense, junto al Torreón de Cartes, que concluirá con un desfile por el Camino Real.

Invitación a los vecinos

El Ayuntamiento de Cartes ha invitado a toda la ciudadanía a participar «en estos actos especiales en conmemoración del Día del Pilar que el Consistorio, la Delegación de Gobierno y la Guardia civil han preparado para compartir y reconocer la destacada labor del Cuerpo, cuyos efectivos velan por la seguridad y protección de todos», ha señalado la alcaldesa, Lorena Cueto.