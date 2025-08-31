El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las gradas volvieron a llenarse en los actos del sábado. CAVIA

Las Guerras Cántabras se enfrentan a la lluvia en su batalla final

Las malas condiciones meteorológicas condicionan la multitudinaria Gustatio de la mañana y el Gran Desfile General de Tribus y Legiones de la tarde

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:34

La Fiesta de Interés Turístico Internacional de las Guerras Cántabras llega este domingo a su última jornada enfrentándose a la lluvia, invitada especial y abundante ... desde primera hora de la mañana, condicionando la esperada y multitudinaria Gustatio a mediodía y el Gran Desfile General de Tribus y Legiones previsto para las seis de la tarde. La dirección de la Asociación Guerras Cántabras (Aguecan) vigila las condiciones del tiempo y, de momento, ha dado libertad a cada grupo para participar en los actos programados para la última jornada como mejor lo crea.

