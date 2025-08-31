Las Guerras Cántabras se enfrentan a la lluvia en su batalla final

La Fiesta de Interés Turístico Internacional de las Guerras Cántabras llega este domingo a su última jornada enfrentándose a la lluvia, invitada especial y abundante ... desde primera hora de la mañana, condicionando la esperada y multitudinaria Gustatio a mediodía y el Gran Desfile General de Tribus y Legiones previsto para las seis de la tarde. La dirección de la Asociación Guerras Cántabras (Aguecan) vigila las condiciones del tiempo y, de momento, ha dado libertad a cada grupo para participar en los actos programados para la última jornada como mejor lo crea.

Lo cierto es que bajo la lluvia, la recreación histórica de Los Corrales de Buelna toca arrebato tras dos fines de semana marcados por declaraciones de guerra de legiones y tribus, oráculos de dioses cántabros y romanos y representaciones de los principales capítulos de la llegada del Imperio Romano al norte de Hispania, y lo hace con la satisfacción de haber visto como se llenaba cada día el anfiteatro y el acuartelamiento festero, atestiguando un notable incremento de visitantes que habría supuesto un récord indiscutible sin las malas condiciones meteorológicas.

Ampliar Sesión del Senado Romano en las Guerras Cántabras. CAVIA

Así lo comprobó este sábado la consejera de Presidencia, Isabel Urritia, o el delegado del Gobierno, Pedro Casares, que asistieron a algunos de los actos que volvieron a dejar pequeño el gran anfiteatro. Si el viernes fue el Día Cántabro, el sábado fue Roma la que tomó el testigo, con la representación de una sesión del Senado que confió a Agripa la resolución del conflicto en Hispania, la recreación del complot para asesinar al gran general o una lucha de gladiadores que arrancó los aplausos de las más de 2.000 personas que llenaron el anfiteatro. Y tras ese acto, ya había una larga cola de gente esperando a ocupar los asientes del Circo para el nocturno final de esa epopeya histórica, la derrota del pueblo rebelde, la muerte por el tejo de las familias, la crucifixión de los guerreros, actos que mezclaron aplausos con lágrimas.

Un nuevo 'desfile bajo la lluvia'

Todo apunta a que en manos de las tribus y legiones quedará el decidir qué hacer este domingo en el Desfile General previsto para la tarde, tras la comunicación de Aguecan dando libertad a cada grupo sobre cómo afrontar la jornada. Y a sabiendas del tiempo que se esperaba para este domingo, los grupos han hecho lo mismo con sus integrantes. Solo una declaración oficial de alerta meteorológica podría cambiar esa libertad de acción, y no parece que se vaya a producir.

Con lo que se podría vivir un segundo 'desfile bajo la lluvia' o el del 'agradecimiento', como se denominó el vivido en 2019, con una tromba de agua que lo que consiguió fue unir a cántabros y romanos, haciendo frente común al mal tiempo y demostrando el carácter esencial de una celebración que ha ido marcando firme el paso a lo largo de su historia, superando todos los obstáculos que se ha encontrado.