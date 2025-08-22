Las Guerras Cántabras marcan el paso

Los Corrales de Buelna ha reabierto el túnel del tiempo para retroceder hasta los últimos años del siglo I antes de Cristo, al momento en ... el que Roma decidió acabar con el último bastión rebelde en Hispania. La recreación histórica de las Guerras Cántabras, única Fiesta de Interés Turístico Internacional de la región, arrancó este viernes con la concentración de más de 1.400 personas ataviadas con todo detalle, preparados para rememorar durante los próximos diez días la conquista de Cantabria a manos del Imperio Romano.

Un arranque multitudinario para una edición que cuida más los actos y al visitante, con un gran anfiteatro habilitado para que más de 2.000 personas sigan los actos sentadas, grandes pantallas, lugares de esparcimiento común y nuevas representaciones cortas en el campamento y en los alrededores del anfiteatro como prólogo a las grandes representaciones teatralizadas.

La arena del anfiteatro se llenó de cántabros y romanos, de gladios, falcatas, pieles y corazas, ante los cientos de espectadores que se acercaron a Los Corrales. La Sacerdotisa Drusila y la Pitonisa Silenia fueron las encargadas de encender el Fuego Sagrado y pronunciar las primeras arengas y augurios. Sobre el mismo escenario se dieron cita los personajes principales del medio centenar de obras teatrales que recrearán la historia durante los próximos días, desde el Cesar a Corocotta, Agripa o Vadón, Drusila y Selenia, las diosas Cantabria y Minerva o el druida Virón y Cayo Antistio. Todos en sus dos versiones, adulta e infantil.

En el gran escenario del anfiteatro se rindió homenaje a los ausentes y se entregó la 'Tessera hospitalis' a dos reconocidas figuras del mundo del periodismo, una de ellas de Cantabria, Jesús Ruiz Mantilla, y la periodista madrileña Montserrat Domínguez. Los dos estuvieron acompañados en el escenario por la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, María Saiz Villar, y el alcalde anfitrión, Julio Arranz Ochoa, además del presidente de la Asociación Guerras Cántabras, Óscar del Val.

Desde el anfiteatro personajes, festeros y visitantes se trasladaron al cercano campamento, 10.000 metros cuadrados de acuartelamiento inaugurado cayendo ya la noche, tras la espectacular apertura de las puertas del Templo de Jano, estructura levantada a escala real en ese campamento, puertas que no se cerrarán hasta el último día de la batalla que ayer comenzó.

El sábado arranca a las 11 de la mañana con un concurso de cocina cántabro-romana y la posibilidad de asistir a un ensayo abierto de la batalla que se vivirá por la noche; media hora más tarde, un taller infantil de alfarería romana; a las 12.30, una demostración del Grupo de Recreación Legio VII Claudia Pia Fidelis; y a la una del medidía la presentación del libro 'Los últimos hijos de Bodo', de David Henales. Todo ello muestra de la exitosa 'programación expandida' estrenada en 2024.

A las cinco de la tarde se ofrecerá en el campamento una sesión de cuenta cuentos y se disfrutará de los Ludi Iuvenales (juegos juveniles).

A las siete, en el exterior del anfiteatro, explicaciones sobre los actos que se representarán en el interior una hora más tarde, la entrada de César Augusto y su enfrentamiento, cara a cara, con Corocotta, que le reclama la recompensa puesta sobre su propia cabeza. Más 'programación expandida' y, a las 11 de la noche, en el anfiteatro el primer gran combate entre una unidad romana y un grupo cántabro defensor de su poblado.