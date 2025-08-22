El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las Guerras Cántabras marcan el paso

Javier Rosendo

Las Guerras Cántabras marcan el paso

Inicio multitudinario de la fiesta de Los Corrales | Se entregó la 'Tessera hospitalis' a los periodistas Jesús Ruiz Mantilla y Montserrat Domínguez

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:12

Los Corrales de Buelna ha reabierto el túnel del tiempo para retroceder hasta los últimos años del siglo I antes de Cristo, al momento en ... el que Roma decidió acabar con el último bastión rebelde en Hispania. La recreación histórica de las Guerras Cántabras, única Fiesta de Interés Turístico Internacional de la región, arrancó este viernes con la concentración de más de 1.400 personas ataviadas con todo detalle, preparados para rememorar durante los próximos diez días la conquista de Cantabria a manos del Imperio Romano.

