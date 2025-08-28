Las Guerras Cántabras velan armas de cara a su último fin de semana festivo Los cántabros toman protagonismo este viernes en actos teatralizados que se complementarán con un Macellum, mercado de época junto al campamento festero

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Jueves, 28 de agosto 2025, 14:05 Comenta Compartir

La vigésimo tercera edición de las Guerras Cántabras de Los Corrales de Buelna, Fiesta de Interés Turístico Internacional, se prepara ya para su segundo y último fin de semana, destacando la diversidad, renovación y ampliación de actos en el programa previsto para los próximos días.

Este viernes es el Día Cántabro, jornada en la que el protagonismo principal pasa a manos de los insurrectos; el sábado, cambio de bando para representar un día cualquiera en Roma, con la vida en el Foro o la reunión del Senado. Y el domingo, el campamento será un hervidero de gente a mediodía, con el reparto de más de 15.000 raciones de bebida y comida gratuita, previo del gran Desfile General de Tribus y Legiones que recorrerá las calles de Los Corrales de Buelna desde las seis de la tarde.

Todo ello tras la visita de los mayores de la residencia de Los Corrales al campamento y con la vista puesta en la previsión de unas condiciones meteorológicas que si el primer fin de semana han sido más que benévolas, para los próximos días amenazan con agua.

En cualquier caso, desde la organización ya se trabaja en reforzar la comodidad de cuantas personas se acerquen a la localidad, con más plazas de aparcamiento a la salida y llegada al campamento y más espacio para seguir los actos sentados.

Actos y textos renovados

La semana ha dado mucho de sí, especialmente en los ensayos de los actos teatralizados, con decenas de festeros recreando distintas etapas de la conquista de Cantabria a manos del Imperio Romano, todos ellos dirigidos por Anabel Díez y Carlos Troyano.

Ambos han renovado el Consejo de Tribus del viernes y el Foro Romano del sábado, para mayor disfrute de los visitantes, Anabel Díez cuidando cada detalle, Carlos Troyano proveyendo a cada acto de unos textos que a nadie dejan indiferente, algo que está sucediendo prácticamente a diario con la exitosa 'programación expandida', que duplica los actos previstos para este fin de semana.

Talleres y conferencias

Por lo demás, este jueves se ofrece doblete cultural. Un taller de arqueología sobre las Estelas Cántabras, a las cinco de la tarde en el campamento, y la última jornada de la Semana Cultural Guerras Cántabras 2025, que se cerrará con la charla sobre 'Cantabria tras las guerras: la visita del comandante G. Septimius Aper a Vadinia'. Alicia Ruiz Gutiérrez será la ponente, catedrática de Historia Antigua en la Universidad de Cantabria, donde desde 2017 coordina el programa de doctorado en Ciencias de la Antigüedad. Su investigación se centra en la historia del Imperio romano (en especial Hispania), a partir del estudio de fuentes epigráficas y arqueológicas. En los últimos años se ha especializado en el estudio de la movilidad geográfica.

Imagen para la Vuelta Ciclista a España

Por último, a las ocho de la tarde se reunirán todos los representantes de tribus y legiones para coordinar los actos y acordar cómo será este año el desmontaje a dos turnos del campamento cántabro romano, que recibirá a la Vuelta Ciclista a España el próximo 4 de septiembre, como buque insignia de las fiestas históricas en la región y la comarca del Besaya. Un esfuerzo de los miembros de la Asociación Guerras Cántabras, que retrasará el desmontaje completo del acuartelamiento de una celebración que termina el domingo 31 de agosto, pero que dejará su estructura principal para que las cámaras de la Vuelta capten la grandeza de los 10.000 metros cuadrados de parque histórico.