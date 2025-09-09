El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Momento en el que el personal sanitario y de emergencias atienden al herido en el acantilado. 112 Cantabria

Herido un santanderino tras caer en una zona de acantilados de Miengo

El hombre de 66 años ha sido atendido en el lugar pero ha tenido que ser evacuado en helicóptero con pronóstico reservado

DM .

DM .

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:36

Un santanderino de 66 años ha resultado herido esta tarde al caer por una zona de acantilados de Miengo conocida como la Punta del Águila y ha tenido que ser evacuado en el helicóptero del Gobierno con pronóstico reservado, a la espera de las pruebas diagnósticas.

El afectado se ha precipitado por un terreno rocoso hasta el agua, de donde ha podido salir por sus propios medios hasta las rocas. El Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido aviso del incidente pasadas las 19.30 horas, momento en el que ha movilizado para atender el suceso a la aeronave, 061, bomberos de Torrelavega, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y al servicio de playas de Cruz Roja de la localidad.

Desde el helicóptero, un médico y un rescatador han descendido hasta el herido mediante la llamada operación de grúa, y tras valorarle han iniciado la atención de urgencia. Con los bomberos, 061 y los agentes incorporados al equipo de rescate han estabilizado a la víctima y, tras asegurarle en una camilla, ha sido izado a la aeronave. El hombre ha sido evacuado al Seve Ballesteros, y de allí ha sido trasladado en un Soporte Vital Avanzado (SVA) del 061 a Valdecilla.

