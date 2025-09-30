Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
Sacaba el material con una grúa, lo escondía en un contenedor para trasladarlo hasta su coche y regresaba con normalidad a su puesto de trabajo
Santander
Martes, 30 de septiembre 2025, 10:53
La Guardia Civil investiga a un hombre de 53 años, vecino de Santander, por llevarse 1.500 kilos de cobre de la empresa en la ... que trabajaba, situada en un polígono industrial de Reocín. Las pérdidas por el material sustraído, que aún no ha sido recuperado, están valoradas en 15.000 euros.
Según lo que averiguaron los agentes, que empezaron a investigar el pasado 18 de septiembre, el trabajador presuntamente durante su jornada laboral utilizaba una grúa para extraer el cobre. Después lo escondía en un contenedor que trasladaba a los exteriores de la empresa e introducía en su vehículo particular. Luego regresaba a su puesto de trabajo con total normalidad. Según la Guardia Civil utilizaba el material que se llevaba como materia prima para la fabricación de componentes de alta conductividad y otros elementos metálicos, principalmente de cobre. El trabajador cometió el hurto en repetidas ocasiones, hasta llevarse la tonelada y media que la empresa echó en falta y que no ha sido recuperada.
Las diferentes pesquisas realizadas por la Guardia Civil permitieron identificar al presunto autor de los hechos, que fue localizado e investigado el pasado 23 de septiembre en Torrelavega.
