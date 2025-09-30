El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cableado de cobre incautado en otra operación policial. DM

Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín

Sacaba el material con una grúa, lo escondía en un contenedor para trasladarlo hasta su coche y regresaba con normalidad a su puesto de trabajo

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:53

La Guardia Civil investiga a un hombre de 53 años, vecino de Santander, por llevarse 1.500 kilos de cobre de la empresa en la ... que trabajaba, situada en un polígono industrial de Reocín. Las pérdidas por el material sustraído, que aún no ha sido recuperado, están valoradas en 15.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  3. 3

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  4. 4

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  6. 6

    Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta
  7. 7

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  8. 8

    La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria
  9. 9

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  10. 10

    El Ministerio fija para el verano de 2026 el fin de la obra del Desfiladero tras cuatro años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín

Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín