Los Corrales empieza la obra del Teatro Municipal por la fachada Dos artistas locales trabajarán en la creación de un mural que cambiará el aspecto del edificio, que será objeto de varias mejoras

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Martes, 7 de octubre 2025, 07:34

El 26 de abril de 2003 abrió sus puertas en Los Corrales de Buelna el Teatro Municipal, un edificio que, entre otras cosas, llamó la atención por el color elegido para su fachada y laterales, un verde 'hospital' que no dejó indiferente a nadie. Han pasado 22 años y tocaba un lavado de cara, por lo que las concejalías de Obras y Cultura se han puesto de acuerdo para afrontar un proyecto que, seguro, también llamará la atención.

Desde esta misma semana los andamios rodearán el edificio para pintarlo de color aguamarina y plasmar, en la fachada, grandes imágenes de la cultura clásica «con un toque moderno», como ha explicado el concejal de Obras, José Manuel Martínez.

Junto a la concejala de Cultura, María Ángeles Lombilla, explicó que «invitamos a cinco artistas de la zona a que presentaran sus proyectos y todos estaban muy interesados en hacerlo». De esos cinco, los artistas Kevin y Víctor compartirán tarea para afrontar un proyecto «muy interesante, muy innovador, mezcla de la iconografía clásica de las obras artísticas greco-romanas con un toque muy moderno», ha explicado Martínez, defensor de que sea el primer mural de muchos en el casco urbano.

Según Lombilla, «la idea inicial empieza con la necesidad que tiene ya el Teatro de un acondicionamiento general, porque son muchos años en los que la inversión ha sido prácticamente nula». Arreglos puntuales a los que se sumó un cambio de imagen «para dar mayor visibilidad a ese edificio». Y un cambio de imagen «no es sólo pintar un color distinto, sin poner en manos la fachada de artistas implicados con esa obra».

Fases de las mejoras

La primera fase de ese acondicionamiento general comenzará con ese mural, que se espera esté terminado antes de acabar el mes de octubre. A partir de ahí llegará el pintado de las zonas laterales y carpintería. En el interior ya se ha pintado el sótano, afectado por las últimas inundaciones. Pero la intención es también pintar todo el interior, además de afrontar una «ligera modificación» de la zona de recepción, «una nueva imagen en todo lo que es señalética y cartelería».

También será necesario adecuar las instalaciones del ascensor y revisar las de calefacción, «y seguro que saldrá algún que otro arreglo». «Todavía quedan muchas cosas por hacer en el Teatro, todas muy necesarias pero, bueno, se irán haciendo con el tiempo», ha apuntado Lombilla.