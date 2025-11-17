Las luces envolverán al público en Santillana del Mar esta Navidad

El Ayuntamiento de Santillana del Mar se quiere coronar esta Navidad y dejar a los asistentes ojipláticos. Si hace poco anunciaba un espectáculo inmersivo sin ... igual, ahora le ha puesto nombre y apellido. Es 'In Nomine Lux', una puesta en escena que combina proyecciones monumentales, actores en directo, música en vivo, efectos especiales y un potente mensaje espiritual y artístico. Todo, en la Plaza Mayor del municipio y con la Colegiata de fondo. Casi nada.

Algo así como las luces de Sant Pau en Barcelona -en catalán, 'Els Llums de Sant Pau'-, pero en Santillana del Mar, con su belleza sin igual. En este caso, las tres fachadas históricas de la plaza se transformarán en gigantescos lienzos vivos, gracias a un despliegue de vídeo mapping que envolverá al público en una narrativa audiovisual de impacto. Un espectáculo «innovador y vanguardista», que situará a Santillana entre los municipios más selectos de España en esto de la Navidad.

En total, se emplearán más de 100 metros lineales de proyecciones en alta definición sobre los edificios que rodean la plaza, iluminación ambiental y puntual para actores distribuidos en distintos puntos del espacio y sonido envolvente por zonas. Una torre escénica de seis metros de altura, realizada por la empresa cántabra Blue Eyes e inspirada en los capiteles del claustro de la Colegiata, será el eje de la representación escénica en vivo.

Además, el personaje de El Pantocrátor (el creador de todo), interpretado por el director artístico del espectáculo Edy Asenjo, guiará espiritualmente la experiencia, que incluye una confrontación con 'el Caído', representante del mal en la Tierra.

Y es que en esta singular propuesta, se ha optado por sustituir elementos habituales como la figura de Herodes por este personaje inédito denominado 'el Caído', un ser semihumano y semitecnológico, antihéroe identificable por los más jóvenes, que representa de forma abstracta las amenazas digitales. Para que puedan disfrutar grandes, medianos y pequeños, la representación se realiza de tres maneras diferentes. Desde el Ayuntamiento han destacado que es «una producción concebida específicamente para Santillana y de acceso gratuito, que busca presentar una oferta basada en la cultura y la tecnología, radicalmente diferente». El espectáculo se representará los días 28 y 29 de noviembre y 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre como parte de una programación navideña única, que se desarrollará de manera sincronizada entre la Plaza Mayor y la Colegiata. Cada jornada comenzará a las 18.00 horas con el encendido de la iluminación ambiental de la Colegiata, seguido a las 19.00 por la primera representación de 'In Nomine Lux' en la Plaza del Ayuntamiento. A las 19.45 tendrá lugar una pieza de iluminación sincronizada, antes de la segunda representación del espectáculo a las 20.30 horas y, por último, una nueva intervención artística en la Colegiata a las 21.15 horas.