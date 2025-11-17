El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las luces de Navidad cuelgan de uno de los balcones de Santillana. Luis Palomeque

Las luces envolverán al público en Santillana del Mar esta Navidad

La villa presenta 'In Nomine Lux', un espectáculo donde las fachadas se transformarán en lienzos vivos con narrativa visual

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Santillana del Mar se quiere coronar esta Navidad y dejar a los asistentes ojipláticos. Si hace poco anunciaba un espectáculo inmersivo sin ... igual, ahora le ha puesto nombre y apellido. Es 'In Nomine Lux', una puesta en escena que combina proyecciones monumentales, actores en directo, música en vivo, efectos especiales y un potente mensaje espiritual y artístico. Todo, en la Plaza Mayor del municipio y con la Colegiata de fondo. Casi nada.

