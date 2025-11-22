El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ludovico Rodríguez, Philippe Lagarde, Óscar Villegas y Magdalena Riancho sobre el mural de manos en negativo del primero. DM

Ludovico, el cántabro al que veneran en la capital de la Prehistoria francesa

El artista, que antes fue guía de las cuevas de Puente Viesgo y Hornos de la Peña, ha creado dos grandes murales en lugares emblemáticos del país vecino

Nacho Cavia

Nacho Cavia

San Felices de Buelna

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:52

Comenta

Seguramente sería mucho decir que, tras Rafa Nadal, en Francia tienen veneración por otro español, cántabro para más señas, Ludovico Rodríguez Liaño y su forma ... de recrear el arte prehistórico, imitando las técnicas que se utilizaron en cuevas que hoy son centro de atracción turística. De hecho, una de las cavernas más visitada en el país vecino, la de Pech-Merle, recibe a las cerca de 80.000 personas que la visitan cada año con un gran mural de manos en negativo hecho por Rodríguez Liaño, tal y como las inmortalizaron sobre las paredes los hombres del Cromañón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los últimos coletazos del temporal mantienen las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  2. 2

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  3. 3

    Dos administraciones de Santander reparten parte del primer premio de la Lotería Nacional
  4. 4

    Encontrado un hombre muerto en una autocaravana en Comillas
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña
  7. 7

    El PP se impone a la mayoría de la oposición y frena la votación conjunta de las enmiendas al Presupuesto
  8. 8

    Detenidos un joven y un menor por los atracos a punta de pistola en Torrelavega
  9. 9

    «Lo que me ha colocado en el mundo, lo que me crea y lo que soy, es la música»
  10. 10 El fiscal superior de Cantabria ve «injusto» el fallo que inhabilita a García Ortiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ludovico, el cántabro al que veneran en la capital de la Prehistoria francesa

Ludovico, el cántabro al que veneran en la capital de la Prehistoria francesa