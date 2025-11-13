El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Comienzan las obras de reforma de la histórica bolera de Molledo. DM

Molledo acomete la reparación del 'Corrobolos Juan Álvarez Rodríguez'

Tras rehabilitar la bolera de Silió, la Dirección General de Deporte financia las obras para evitar el encharcamiento de la arena y renovará la madera alrededor del terreno de juego

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Molledo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:37

La reparación del histórico 'Corrobolos Juan Álvarez Rodríguez' de Molledo es ya una realidad, una actuación solicitada por los aficionados y gestionada por el Ayuntamiento que cuenta con la financiación y contratación de la obra por la Dirección General de Deportes.

Se están cambiando ya los tablones laterales del corro, para continuar con la reparación del hormigón que fija esos tablones. Además se instalará un sistema de drenaje enterrado en la bolera «que se espera solucione las inundaciones habituales», ha señalado el alcalde Joaquín Villegas. El sistema se conectará a la red de saneamiento del municipio, ya con cargo al Ayuntamiento.

Es la segunda intervención en las boleras en el municipio de Molledo, tras las obras en la de Silió, una de las primeras cuestiones que puso en marcha Joaquín Villegas al asumir la Alcaldía en verano del año pasado.

Una bolera «muy coqueta» en Silió

En el caso de Silió, el corro se había convertido en un pequeño jardín hasta que algunos vecinos comenzaron su recuperación. El Ayuntamiento cogió el testigo y se puso en contacto con la Dirección General de Deportes para acometer una reforma integral que la ha dejado en perfecto estado. Nuevos tablones, el tiro renovado, las estacas, los bancos, todo para dejar una bolera que los aficionados califican como «muy coqueta».

La intención es hacer lo mismo con la de Molledo. Así lo ha dicho el alcalde, al recordar que tras la recuperación de la bolera de Silió, Susana Ruiz, directora general de Deportes ya visitaron el 'Corrobolos Juan Álvarez' para valorar sobre el terreno las mejoras a acometer y tratar de solucionar sus problemas».

