Molledo celebra el éxito de la primera edición del Trail Monte Canales Más de 200 personas se apuntaron a la aventura de recorrer los senderos del robledal de Silió en una prueba que ganaron Sergio Mesones y Cristina Postigo

Nacho Cavia Molledo Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:29 Comenta Compartir

Molledo ha celebrado este sábado el éxito de la primera edición del Trail Monte Canales. Más de 200 personas se apuntaron a la aventura de recorrer los senderos del robledal de Silió, algunos corriendo y la mayoría disfrutando de un paisaje inigualable. Una prueba en la que, en la parte competitiva, se llevaron Sergio Mesones, Raúl Soto y Miguel Balza en hombres y Cristina Postigo, Paloma Ceballos y Blanca Quevedo en mujeres.

El alcalde, Joaquín Villegas, encargado de dar la salida, escoltado por los campanos de La Vijanera, reconoció que «habíamos puesto muchas expectativas en esta prueba, pero ha superado nuestras mejores previsiones, tanto que hemos tenido que encargar más camisetas a última hora por la gran cantidad de inscritos en las dos pruebas previstas». Villegas agradeció la buena organización del equipo humano de GedSports y el apoyo incondicional de junta vecinal y asociaciones de Silió, «volcados con esta nueva cita que pone en el mapa el municipio de Molledo».

Hubo dos recorridos para dos modalidades, uno de 21 kilómetros, con 1.180 metros de desnivel positivo en pura Naturaleza, con más de medio centenar de participantes, y una nueva modalidad de 12 kilómetros, con 500 metros de desnivel positivo, no competitiva a la que se apuntaron más de 150 personas. Como aseguraban los organizadores, «una opción perfecta para quienes buscan disfrutar del paisaje, ponerse a prueba a su propio ritmo y vivir una experiencia increíble en un monte de ensueño, sin el cronómetro pisándote los talones».

Como explicó antes de dar la salida el alcalde anfitrión, «en la modalidad no competitiva el único objetivo es superarse a sí mismo, disfrutar de cada paso, del entorno y de la compañía de otros entusiastas. El equilibrio perfecto entre reto y diversión». Una ocasión perfecta, ha apuntado, «para iniciarse en este deporte».

Incidió en que el Ayuntamiento se ha volcado con una idea que tiene como objetivo, además de fomentar un deporte en auge, «promocionar de una forma sostenible la naturaleza de nuestro monte municipal, uno de los mayores y más bonitos robledales de Cantabria, donde se puede respirar aire puro y disfrutar de paisajes únicos por lugares maravillosos». El monte y Silió, porque la salida controlada desde la sede de La Vijanera dio paso a un recorrido por Silió para hacer la salida lanzada a los pies de la iglesia románica de San Facundo y San Primitivo.

Camiseta de La Vijanera

La Vijanera estaba tan presente que la camiseta oficial era un guiño a la gran mascarada de Silió, «una camiseta técnica única para todos los participantes, inspirada en los colores del Trapajero y del Danzarín Blanco».

Y para que nadie se fuera de vacío, tras la entrega de los premios, una barbacoa para comentar la carrera, los paisajes, «la aventura de haber conocido un monte inigualable».