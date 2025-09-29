El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salida del trail al son de los campanos de La Vijanera.

Ver 11 fotos
Salida del trail al son de los campanos de La Vijanera. CAVIA

Molledo celebra el éxito de la primera edición del Trail Monte Canales

Más de 200 personas se apuntaron a la aventura de recorrer los senderos del robledal de Silió en una prueba que ganaron Sergio Mesones y Cristina Postigo

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Molledo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:29

Molledo ha celebrado este sábado el éxito de la primera edición del Trail Monte Canales. Más de 200 personas se apuntaron a la aventura de recorrer los senderos del robledal de Silió, algunos corriendo y la mayoría disfrutando de un paisaje inigualable. Una prueba en la que, en la parte competitiva, se llevaron Sergio Mesones, Raúl Soto y Miguel Balza en hombres y Cristina Postigo, Paloma Ceballos y Blanca Quevedo en mujeres.

El alcalde, Joaquín Villegas, encargado de dar la salida, escoltado por los campanos de La Vijanera, reconoció que «habíamos puesto muchas expectativas en esta prueba, pero ha superado nuestras mejores previsiones, tanto que hemos tenido que encargar más camisetas a última hora por la gran cantidad de inscritos en las dos pruebas previstas». Villegas agradeció la buena organización del equipo humano de GedSports y el apoyo incondicional de junta vecinal y asociaciones de Silió, «volcados con esta nueva cita que pone en el mapa el municipio de Molledo».

Hubo dos recorridos para dos modalidades, uno de 21 kilómetros, con 1.180 metros de desnivel positivo en pura Naturaleza, con más de medio centenar de participantes, y una nueva modalidad de 12 kilómetros, con 500 metros de desnivel positivo, no competitiva a la que se apuntaron más de 150 personas. Como aseguraban los organizadores, «una opción perfecta para quienes buscan disfrutar del paisaje, ponerse a prueba a su propio ritmo y vivir una experiencia increíble en un monte de ensueño, sin el cronómetro pisándote los talones».

Como explicó antes de dar la salida el alcalde anfitrión, «en la modalidad no competitiva el único objetivo es superarse a sí mismo, disfrutar de cada paso, del entorno y de la compañía de otros entusiastas. El equilibrio perfecto entre reto y diversión». Una ocasión perfecta, ha apuntado, «para iniciarse en este deporte».

Incidió en que el Ayuntamiento se ha volcado con una idea que tiene como objetivo, además de fomentar un deporte en auge, «promocionar de una forma sostenible la naturaleza de nuestro monte municipal, uno de los mayores y más bonitos robledales de Cantabria, donde se puede respirar aire puro y disfrutar de paisajes únicos por lugares maravillosos». El monte y Silió, porque la salida controlada desde la sede de La Vijanera dio paso a un recorrido por Silió para hacer la salida lanzada a los pies de la iglesia románica de San Facundo y San Primitivo.

Camiseta de La Vijanera

La Vijanera estaba tan presente que la camiseta oficial era un guiño a la gran mascarada de Silió, «una camiseta técnica única para todos los participantes, inspirada en los colores del Trapajero y del Danzarín Blanco».

Y para que nadie se fuera de vacío, tras la entrega de los premios, una barbacoa para comentar la carrera, los paisajes, «la aventura de haber conocido un monte inigualable».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El portero del Colindres, en estado crítico por el golpe sufrido en el terreno de juego
  2. 2

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  3. 3

    La última ola de José de Diego
  4. 4

    Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes
  5. 5

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  6. 6

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  7. 7

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  8. 8

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas
  9. 9

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  10. 10

    Cohorte, un éxito de 50.000 cántabros que ha generado una base de datos «única en España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Molledo celebra el éxito de la primera edición del Trail Monte Canales