Molledo entrega los premios del XI Concurso de Relato Corto Miguel Delibes El primer premio ha sido para el cántabro Antonio Zornoza López, por su obra 'Raíces de Futuro'

Nacho Cavia Molledo Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:47

Un abarrotado salón de actos del Centro Cultural Evaristo Silió de Molledo ha acogido la entrega de premios del XI Concurso de Relato Corto Miguel Delibes, una edición en la que «de nuevo ha brillado la calidad y cantidad» de los trabajos presentados, llegados desde toda la geografía nacional, como volvió a destacar en el acto la presidenta del jurado, Carmen Múgica, encargada de leer el fallo del jurado.

Al estrado subieron el cántabro Antonio Zornoza López, para recibir el primer premio, dotado con 500 euros, por su obra 'Raíces de Futuro'; el vizcaíno Clemente Prieto Hernández, segundo premio por su relato 'Mi gran obra', dotado con 300 euros; y el corraliego Arturo Fernández Escalada, tercer premio, dotado con 200 euros, por su obra 'El eco del alma'. Germán Delibes, miembros del jurado y el alcalde de Molledo, Joaquín Villegas, fueron los encargados de la entrega de los premios a los autores de tres obras que, como adelantó Carmen Múgica, serán publicadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.

Ampliar El salón del centro cultural se quedó pequeño en la entrega de premios. DM

El alcalde, Joaquín Villegas, habló de un concurso «que se consolida en el panorama cultural nacional», y destacó, además de la calidad, la variedad de temas presentes en las obras a concurso, «lo que ha dificultado la decisión final». Es un concurso «con solera» en el que «los criterios son exigentes».

Interés por Delibes

Carmen Múgica resaltó el interés de los participantes en la vida y obra de Delibes. Por ejemplo, el ganador preside la Asociación de Amigos del Cine y del Teatro de Castro Urdiale, «motor de muchas actividades culturales que han tenido también a Delibes como protagonista». Para finalizar, destacó la renovación producida ese año en un jurado que ha incorporado a tres personas, entre ellos al coordinador de la Biblioteca de Cantabria.