Molledo inicia la colocación de abrevaderos para el ganado en sus montes Serán instalaciones «integradas en el entorno» y situadas en los lugares elegidos en común con los propios ganaderos

Nacho Cavia Molledo Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:39

El Ayuntamiento de Molledo ha comenzado un nuevo plan de mejora para el sector primario con la instalación de varios abrevaderos para el ganado en los montes municipales. Como ha explicado el alcalde, Joaquín Villegas, se trata de un proyecto que tiene como objetivo levantar «abrevaderos nuevos integrados en el entorno», así como «la reparación de algunos de los existentes y sus captaciones», teniendo como meta «conseguir un mayor aprovechamiento del agua para el ganado».

El alcalde avanzó que se irán instalando paulatinamente en diversos lugares elegidos en común por el gobierno municipal, técnicos y los ganaderos afectados.

Mejora de pistas

Es un paso más de los programados en ese ámbito, una vez acometida de varias pistas, como la extensión de una plataforma de hormigón de tres metros de anchura media y 200 metros de longitud en la pista que comunica Silió con Sel de la Carrera, por el Pombo, y otra, de 100 metros de longitud, en la subida a la Redonda, además del acondicionamiento, con moto niveladora, de cerca de dos kilómetros de pista.

Por otra parte, también con la colaboración de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, se adecuó el camino de acceso a la Braña Navajo, ensanchando la plataforma, con cunetas y hormigonado de algunos tramos, además del acondicionamiento y planeo de todo el camino.