Molledo reúne en su Feria Virgen del Camino 1.200 cabezas de ganado de 58 ganaderías

Bajo una ligera lluvia Molledo ha celebrado este lunes su Feria Anual de Ganado Virgen del Camino, una cita a la que han acudido cerca de 1.200 cabezas de ganado bovino, caballar y caprino pertenecientes a 58 cabañas, superando «con creces» las cifras de años anteriores, como destacó la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos. Calificó como un «éxito» la feria y destacó la «magnífica organización» al tiempo que felicitaba al alcalde, Joaquín Villegas, con el que compartió un paseo por todo el recinto ferial. Una finca que este miércoles acogerá una de las carreras de caballos más antigua de España, Fiesta de Interés Turístico Regional.

Susinos ha elogiado la excelencia de los ejemplares presentados y ha subrayado la importancia de ese tipo de eventos para la «promoción y valorización» de la ganadería cántabra, así como para el desarrollo del sector rural en su conjunto. «Esta feria es una muestra clara de la calidad de la ganadería de Cantabria, que continúa siendo un pilar fundamental de nuestra economía», ha remarcado una consejera que también ha resaltado el «esfuerzo» que hacen los ganaderos para participar en las ferias. Con ellos han departido consejera y alcalde, trasladándoles la primera el «compromiso» del Gobierno de Cantabria con la modernización y sostenibilidad del sector, y el segundo el apoyo del Ayuntamiento «en todas aquellas materias que estén a su alcance».

Entre otras autoridades estuvieron la consejera de Ganadería y la presidenta del Parlamento de Cantabria.

El alcalde aprovechó para agradecer su presencia, así como la de la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, porque, dijo, «el sector ganadero se enfrenta a retos continuos, en un entorno cada vez más competitivo y necesita verse apoyado por las instituciones».

También estuvieron los alcaldes de Arenas de Iguña, Pablo Gómez, el de Bárcena de Pie de Concha, Agustín Mantecón, el de Anievas, Agustín Pernía, o el de Valdáliga, Lorenzo González, y la de Cabuérniga, Rosa Fernández.

Al finalizar, los ganaderos han recibido una prima por asistencia, además de premios y trofeos gracias a la colaboración también de comercios y ayuntamientos vecinos.