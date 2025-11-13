Molledo se vuelca para «poner en orden» su obsoleta red de suministro de agua El Ayuntamiento trabaja en proyectos que abarcan desde los manantiales a los depósitos, las captaciones y las tuberías en cada pueblo

Una de las actuaciones ha sido mejorar los accesos y entornos de depósitos en muy mal estado.

Nacho Cavia Molledo Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:21 Comenta Compartir

El alcalde de Molledo Joaquín Villegas ha cumplido 15 meses en su cargo dejando claro que una de sus prioridades es «poner en orden» la obsoleta red de suministro de agua, desde los manantiales a los depósitos, desde las captaciones a las tuberías y la cantidad y calidad de agua que llega a los hogares.

«Todo es importante, el alumbrado público, las carreteras y caminos, todo son necesidades, pero, para mí, es más importante el agua. Sin agua no hacemos nada. Parece mentira que estando en Cantabria digamos esto, pero es así». Tanto le interesa que, de los proyectos solicitados dentro del Plan de Inversiones Municipales (que en total prevé una inversión de 234.000 euros en Molledo), 170.000 son exclusivamente para renovar captaciones de agua.

Fugas que van y vienen

«La red tiene serios problemas. Por un lado hay muchas tuberías que son viejas o están obsoletas, acometidas que se pusieron en su día de baja presión, y lo que pasa es que cuando metes más presión a esa tubería, revienta, y surgen las fugas. Así que a medida que hemos ido tapando fugas aumentaba la presión y aparecían más». La respuesta ha sido ir reparando tramos de conducciones en mal estado «mientras pensábamos en lo más importante, las captaciones y el abastecimiento».

El alcalde ha explicado que Molledo tiene 12 depósitos de agua repartidos por todo el municipio y las captaciones «algunas no están bien hechas o se hicieron en su día para el volumen de agua que se necesitaba, y ahora se quedan pequeñas».

En ese caso el ejemplo está en las dos grandes poblaciones del municipio. Molledo se abastece del río de Silió, en dos captaciones, «una de ellas prácticamente se queda sin agua en ocasiones, la otra está sucia, con lo que apenas da».

Otra gran preocupación es el estado de los caminos que llegan a los depósitos. Esta misma semana se ha pedido autorización para limpiar los accesos al de la Grijera, «porque no podemos ni entrar a la captación». En muchos casos ha pasado lo mismo, se han tenido que mejorar los accesos para ver que se encontraban, «así que imagínate cómo estaban».

Después están los imponderables. La captación para Silió tenía un buen manantial y mucho caudal, pero se hizo una pista que hundió una zona, con lo que, cuando llueve, el agua sale de turbia. Además «se ha tirado un pinar que estaba justo al lado de la captación y se ha reducido al 25%». Se ha tenido que hacer un bypass con la captación de Molledo y se están compartiendo los caudales para poder atender los dos pueblos con más población del municipio.

En este caso la idea es hacer un sondeo para volver a captar en Silió pero en otro lugar, «y ahí tenemos el adelanto del Gobierno de Cantabria de que nosotros hacemos la nueva captación y ellos hacen la obra para intentar recuperar esa pérdida de caudal».

En esas ayudas regionales también proyectan incluir la digitalización de todos los depósitos. «Es algo inminente, de hecho, esta semana han estado ya probando en el de Silió. Va a permitirnos ver en todo momento el nivel que tienen los depósitos o poder controlar la cantidad de cloro que se echa. Empezaremos por Silió y Molledo para tener todos controlados más o menos el año que viene». En esa tarea el Ayuntamiento ha conseguido de la Dirección General de Aguas situar dos medidores de turbidez en esos dos depósitos.

Conectar todos los depósitos

Otro gran proyecto es conectar todos los depósitos «de tal forma que si falla uno podamos usar otro y no dejar ningún barrio sin agua. Aparentemente, todo lo que está en el lado izquierdo del río es relativamente fácil, en el derecho no tanto, habrá que pasar el río por algún sitio, pero lo intentaremos».

Por barrios, en el de Santa Marina se va a renovar la captación y la tubería de abastecimiento al depósito y se va a impermeabilizar ese depósito, «porque no se hizo en su día y surgieron grietas por las que se va el agua».

También se actuará en la traída de Molledo y se va a hacer una captación para el barrio de Villaordún, apenas cinco casas, un proyecto que ya está aprobado por el Gobierno regional e incluye depósito, tuberías, baterías y contadores.

Otro problema se encuentra en Pando. Hay dos manantiales, uno con agua muy buena y otro con agua «regularcilla». A veces se quedan sin agua de calidad y hay que abrir la menos buena. La idea es aprovechar el sobrante de otro manantial, el de Casares, más potente. «Eso nos va a llevar un año, año y pico, entre permisos y obras».