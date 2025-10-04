Multitudinario Bingo del Comercio en Los Corrales Cerca de un millar de personas se dieron cita en la plaza de la Constitución para asistir al sorteo de una campaña de promoción que ahora se encamina a Reinosa

La plaza de la Constitución se llenó de gente atenta a los números que iban saliendo.

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Sábado, 4 de octubre 2025, 10:19

Cerca de un millar de personas, clientes del comercio de Los Corrales de Buelna, se dieron cita este viernes para no perderse detalle del 'Bingo ComPremio Cantabria', campaña de promoción del comercio de cercanía organizada por COERCAN y la Consejería de Comercio del Gobierno regional que ha contado en esta ocasión con la colaboración del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, además de la Cámara de Comercio de Cantabria y la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna. Un bingo multitudinario que llenó la plaza de la Constitución de un público atento a los números que iban saliendo, entregado a una iniciativa novedosa que llamó mucho la atención ya durante su desarrollo, entregando cientos de cartones de bingo con sus tickets de compra, y que ha vuelto a hacerlo en la gala final.

Se repartieron premios por valor de 2.400 euros en vales de compra entre los cuatro bingos y las cuatro líneas cantadas, además de una televisión LED de 55'' que se sorteó entre los clientes del comercio local presentes en la plaza.

En el multitudinario sorteo estuvieron el director general de Comercio, Rosendo Ruiz Pérez, el alcalde de Los Corrales, Julio Arranz, el concejal de Comercio, Germán Arce, el secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), Gonzálo Cayón, y el presidente de la Asociación de Comerciantes del Valle de Buelna, Salvador Victorino Fernández.

Ahora, a Reinosa y El Astillero

La campaña continúa con próximos bingos que se celebrarán en Reinosa el 10 de octubre, en el centro Impluvium, y el 14 de noviembre en la Plaza del Mercado de El Astillero.

Tanto Julio Arranz como Germán Arce agradecieron el apoyo del Gobierno y COERCAN en «una nueva campaña de promoción del comercio de cercanía que ha vuelto a tener una respuesta masiva en los vecinos de Los Corrales y toda la comarca».